30 августа 2025

Такое шоу проходило только в Олимпийском: песни группы «Кино» объединили тысячи пермяков

Концерт группы «Кино» в Перми посетило рекордное число зрителей
© Служба новостей «URA.RU»
Масштабный концерт легендарной группы отгремел на пермской эспланаде
Масштабный концерт легендарной группы отгремел на пермской эспланаде Фото:

Завершающим аккордом летнего фестиваль «Город встреч» в Перми стало событие «Ночь города» на эспланаде. По подсчетам, концерт хедлайнера — группы «Кино» — посетили более 130 тысяч человек. Это рекорд для мероприятий такого плана, подчеркивают организаторы.

«Такого масштаба шоу до этого проходило только в столичном Олимпийском. Статус Молодежной столицы страны позволил нам сделать событие, которое войдет в историю. Более того, оно останется не только в памяти, но и в записи онлайн-трансляции», — пояснила генпродюсер фестиваля Наталья Галкина. Ее цитата выложена в telegram-канале «Город встреч».

Для выступления легендарного коллектива была подготовлена особая программа: концерт сопровождался современной 3D-графикой, авторским видео-артом и масштабным световым шоу. Для исполнения классических песен Виктора Цоя использовали сложную аудиотехнологию, чтобы максимально точно передать его голос. Онлайн-трансляция собрала десятки тысяч просмотров по всей стране. В музыкальную атмосферу с головой погрузились наши корреспонденты.

© Служба новостей «URA.RU»
