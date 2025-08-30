Такое шоу проходило только в Олимпийском: песни группы «Кино» объединили тысячи пермяков

Завершающим аккордом летнего фестиваль «Город встреч» в Перми стало событие «Ночь города» на эспланаде. По подсчетам, концерт хедлайнера — группы «Кино» — посетили более 130 тысяч человек. Это рекорд для мероприятий такого плана, подчеркивают организаторы.
«Такого масштаба шоу до этого проходило только в столичном Олимпийском. Статус Молодежной столицы страны позволил нам сделать событие, которое войдет в историю. Более того, оно останется не только в памяти, но и в записи онлайн-трансляции», — пояснила генпродюсер фестиваля Наталья Галкина. Ее цитата выложена в telegram-канале «Город встреч».
Для выступления легендарного коллектива была подготовлена особая программа: концерт сопровождался современной 3D-графикой, авторским видео-артом и масштабным световым шоу. Для исполнения классических песен Виктора Цоя использовали сложную аудиотехнологию, чтобы максимально точно передать его голос. Онлайн-трансляция собрала десятки тысяч просмотров по всей стране. В музыкальную атмосферу с головой погрузились наши корреспонденты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!