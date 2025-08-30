Представляет или нет угрозу: к делу о сносе кафе в центре Перми привлекли эксперта

Арбитраж назначил строительно-техническую экспертизу по делу о сносе кафе-бара, расположенного у Центрального рынка в Перми. Об этом ходатайствовал бизнесмен Реваз Шенгелия, выступающий ответчиком. Власти требуют признать объект самовольной постройкой.
«Эксперту ФБУ „Пермская ЛСЭ Минюста России“ поручено установить, представляет ли здание угрозу безопасности граждан, соответствует ли оно градостроительным, санитарным и противопожарным нормам, а также определить наличие дефектов, угрожающих жизни и здоровью людей, и возможность их устранения», — со ссылкой на судебное решение пишет «Коммерсант-Прикамье». Заключение должно быть подготовлено не позднее 1 апреля 2026 года.
Согласно материалам дела, спорное здание ввели в эксплуатацию в 2011 году, оно зарегистрировано как жилой дом площадью 76,6 квадратных метра. По данным сервиса 2ГИС, на объекте открыт бар. Шенгелия — его владелец.
В последние месяцы в отношении предпринимателя и его ООО «Торговый комплекс „Центральный“» было подано несколько исков по вопросам землепользования в районе рынка. Часть из них суд уже удовлетворил.
