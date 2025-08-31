31 августа 2025
30 августа 2025

Пермский край вошел в топ-20 регионов по высокопроизводительным рабочим местам

В Пермском крае 406 высокопроизводительных мест на 1000 занятых в регионе
Пермский край занял 16-е место в рейтинге российских регионов по доле высокопроизводительных рабочих мест. Регион показал рост на 5,5% в 2024 году.  Об этом говорится в исследованиях РИА Рейтинг.

«Пермский край занял 16-е место в общероссийском рейтинге регионов по количеству высокопроизводительных рабочих мест. В 2024 году в регионе насчитывалось 406 таких мест на тысячу занятых, что на 5,5% превышает показатели предыдущего периода. Ведущей отраслью по созданию высокопроизводительных рабочих мест стали обрабатывающие производства, на которые приходится 38% от общего объема», — выяснили аналитики.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Замыкают список Республика Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Ранее в исследованиях РИА Рейтинг отмечалось, что почти каждый пятый работающий житель Пермского края получает зарплату выше среднего по стране, однако по этому показателю регион занимает лишь 42-е место, опустившись за год с 38-й позиции. При этом доля жителей с доходом более чем в два раза выше среднероссийского уровня сократилась почти вдвое и составляет 3,2%.

