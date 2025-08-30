Арестован спорткар бывшего пермского автодилера

Арбитражный суд Пермского края наложил арест на спортивный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe, проданный бывшим владельцем автодилерской группы «Уралавтоимпорт» Сергеем Шаклеиным, признанным банкротом. Об этом говорится в решении суда.
«Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство финансового управляющего Ильи Зуйкина о наложении ареста на спортивный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe, ранее принадлежавший экс-владельцу автодилерской группы „Уралавтоимпорт“ Сергею Шаклеину. Автомобиль продан в марте 2022 года через цепочку сделок: сначала Алексею Федосову, а затем — Андрею Адливанкину. Финуправляющий оспаривает эти сделки, считая их попыткой вывода имущества из конкурсной массы банкрота», — передает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.
Суд запретил нынешнему владельцу и третьим лицам совершать любые действия по отчуждению или обременению транспортного средства до рассмотрения иска по существу, которое назначено на 17 сентября 2025 года. Шаклеин признан банкротом в 2018 году после того, как выступил поручителем по кредитам на 107 млн рублей, выданным одной из структур его холдинга.
Ранее в Пермском крае уже рассматривались аналогичные споры оспаривания сделок, совершенных банкротами: в 2024 году финансовый управляющий Михаила Арзуманова, признанного банкротом после долгов на сотни миллионов рублей, пытался вернуть в конкурсную массу переводы, совершенные незадолго до процедуры банкротства, однако суд не нашел оснований признать сделки недействительными.
