На месте «Белого слона» в Перми откроют новое кафе с авторскими напитками

В Перми на месте бывшего кафе «Белый слон» на Комсомольском проспекте, 33 начнет работу новое заведение «МАМИ». Оно специализируется на авторских напитках и десертах. Открытие намечено на начало сентября, сообщили владельцы.
«Новое заведение будет специализироваться на авторских напитках и десертах. При этом формат семейной кофейни останется частью концепции. Здесь будут предусмотрены удобства для посетителей с детьми», — на данные представителей компании ссылается Business Class.
Гастросеть «Белый слон» ушла с пермского рынка в начале августа, об этом URA.RU уже писало. Владельцы объяснили свое решение сложным периодом, который давно длится.
В первых числах июля приостановила работу точка по улице Чернышевского, 20. Все три сетевых кофейни сейчас имеют статус «временно не работает».
