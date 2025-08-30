30 августа 2025

На сборы школьного рюкзака пермяки тратят меньше, чем в других регионах России

Были исследованы цены на максимальные школьные наборы
Средние траты на сборы школьного рюкзака в Прикамье стали одними из самых низких в стране. К таким выводам пришли аналитики сервисов «Контур.Маркет» и Moneyplace.

«Средние траты на сборы школьного рюкзака в Башкирии, Тюменской области и Пермском крае оказались ниже, чем в ряде регионов страны. Они составили чуть больше 2 000 рублей», — на данные исследования ссылается ТАСС.

Эксперты проанализировали цены в российских регионах на тетради, пеналы, фломастеры, маркеры, ручки, наборы карандашей и рюкзаки. Для сравнения, в Москве, Красноярском и Краснодарском краях жители тратят на сбор школьных рюкзаков в среднем больше 3 000 рублей.

За год в Прикамье расходы на подготовку ребенка к новому учебному году выросли на 10%, достигнув 14,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU уже писало. На рынке связывают рост затрат с увеличением цен на одежду, обувь и канцелярские товары.

