30 августа 2025

Мэр Соснин пригласил пермяков на фестиваль ходьбы. Фото

Фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская Прогулка—2025» состоится 14 сентября
В этот раз фестиваль проведут в лесу
В прикамской столице 14 сентября проведут фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская Прогулка—2025». Подробнее о ежегодном спортивном празднике рассказал глава города Эдуард Соснин.

«В Перми уже в восьмой раз пройдет краевой фестиваль северной ходьбы „Пермская Прогулка“. В этом году его проведут 14 сентября на территории Черняевского леса», — написал Соснин в своем telegram-канале.

В рамках фестиваля запланированы: спортивный забег на дистанции шесть километров для подготовленных бегунов, свободный проход трассы длиной три километра, а также концерт с выступлениями артистов. Всем участникам вручат памятные медали и рюкзаки-мешки.

Победители основного забега будут награждены дипломами и специальными призами. Отдельные поощрения предусмотрены для самого младшего и самого возрастного ходока, а также для самой многочисленной команды. Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля.

