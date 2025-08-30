Аналитики выяснили, насколько пермяки довольны жизнью

Пермяки оценили уровень удовлетворенности своей жизнью на 6,19 балла из 10, что практически соответствует общероссийскому показателю (6,18 балла). К такому выводу пришли аналитики SuperJob.
«Жители Перми оценивают уровень удовлетворенности жизнью на 6,19 балла из 10, что незначительно превышает среднероссийский показатель (6,18 балла). Пермячки довольны жизнью больше пермяков (6,44 против 5,87 балла). Наибольшая удовлетворенность зафиксирована среди молодежи до 24 лет (6,53 балла), а наименьшая — среди респондентов с высшим образованием (5,98 балла)», — говорится в исследовании.
Уровень удовлетворенности напрямую связан с доходом: пермяки с зарплатой от 100 тысяч рублей оценили жизнь в 6,37 балла, а с доходом 50–100 тысяч — лишь в 5,84 балла. Социальный статус также играет роль: состоящие в браке довольны жизнью значительно больше одиноких (6,38 против 5,19 балла). При этом Пермь обошла по уровню удовлетворенности Москву (5,81) и Санкт-Петербург (5,85), но уступила лидерам рейтинга — Самаре (6,75) и Ростову-на-Дону (6,70).
Ранее URA.RU рассказывало, среднестатистическому жителю Перми для счастливой жизни требуется 233 тысячи рублей в месяц. В целом по России взрослые граждане оценивают необходимый для счастья доход в среднем в 257 тысяч рублей в месяц.
