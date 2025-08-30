30 августа 2025

Посетителей пермского ТЦ эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката

В пермском «Ашане» зазвучала пожарная тревога, посетителей эвакуировали
Сигнал оповестил об угрозе возгорания
Сигнал оповестил об угрозе возгорания

В Перми посетителей «Ашана» срочно вывели на улицу под звук пожарной сирены. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Были в магазине, и вдруг зазвучал сигнал тревоги. Людей эвакуировали из ТЦ „СпешиLove“. От эспланады выдвинулись порядка шести пожарных машин», — пояснили собеседники агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону объяснили URA.RU, что причиной всего произошедшего стал электросамокат. Возгорание потушили до прибытия спасателей. Всего было эвакуировано порядка 100 человек.

