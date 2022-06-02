Рыбак нашел икону в реке Тобол (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана во время рыбалки выловил из реки старинную аналойную икону и передал ее в храм. Данная информация была размещена 3 июня на сайте Курганской епархии.

«Найденную икону принес в храм боевой офицер. Он рассказал, что ходил рыбачить на реку Тобол в районе бульвара Солнечный и увидел, как что-то плавает в камышах. Надел сапоги, дошел туда, раздвинув камыши и увидел плавающую в воде икону», — указано в сообщении.

Мужчина, посоветовавшись с супругой, отнес икону в храм великомученика Георгия Победоносца. На иконе изображен святитель Николай Чудотворец. По словам представителей епархии, сразу появления иконы в храм начали приходить люди, которые там давно или никогда не были.

Протоиерей Владимир Дедов отметил, что это старинная аналойная икона, по краям которой написаны восемь клейм с житием святого. Он добавил, что лик на иконе хорошо сохранился.

Ранее митрополит Курганский и Белозерский Даниил подарил Казанскую икону Божьей Матери православному миллиардеру, председателю общества «Царьград» Константину Малофееву. Это произошло в день открытия памятника Александру Невскому в Кургане.

На иконе изображен святитель Николай Чудотворец Фото: сайт Курганской епархии