Мэр Салехарда принял участие в массовом забеге

В забеге участвуют более 300 человек Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) более 340 жителей принимают участие в массовом забеге «Разбуди Ямал». К жителям присоединился и глава города Алексей Титовский, об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня вместе с салехардцами участвую в массовом старте! Всем хорошего настроения», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Организатор забега — «Ямал-медиа». Участникам на выбор предложено две дистанции — 1 км для начинающих и 5 км для опытных спортсменов.

Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда Алексей Титовский занял 11-ю строчку в национальном рейтинге мэров по итогам апреля-мая 2022 года. В предыдущем исследовании он находился на 13-й позиции.