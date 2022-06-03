03 июня 2022
02 июня 2022

Мэр Салехарда принял участие в массовом забеге

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Марафон «Европа-Азия» Екатеринбург, спорт, марафон европа-азия, бег, кросс, зож
В забеге участвуют более 300 человек Фото:

В Салехарде (ЯНАО) более 340 жителей принимают участие в массовом забеге «Разбуди Ямал». К жителям присоединился и глава города Алексей Титовский, об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня вместе с салехардцами участвую в массовом старте! Всем хорошего настроения», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Организатор забега — «Ямал-медиа». Участникам на выбор предложено две дистанции — 1 км для начинающих и 5 км для опытных спортсменов.

Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда Алексей Титовский занял 11-ю строчку в национальном рейтинге мэров по итогам апреля-мая 2022 года. В предыдущем исследовании он находился на 13-й позиции.

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В Салехарде (ЯНАО) более 340 жителей принимают участие в массовом забеге «Разбуди Ямал». К жителям присоединился и глава города Алексей Титовский, об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня вместе с салехардцами участвую в массовом старте! Всем хорошего настроения», — написал Титовский в своем telegram-канале. Организатор забега — «Ямал-медиа». Участникам на выбор предложено две дистанции — 1 км для начинающих и 5 км для опытных спортсменов. Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда Алексей Титовский занял 11-ю строчку в национальном рейтинге мэров по итогам апреля-мая 2022 года. В предыдущем исследовании он находился на 13-й позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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