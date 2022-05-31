Главы столиц ХМАО и ЯНАО поднялись в национальном рейтинге мэров

Максим Ряшин расположился на 7 месте, Алексей Титовский — на 11 Фото: depositphotos.com

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял седьмое место в национальном рейтинге мэров по итогам апреля-мая 2022 года. Глава Салехарда Алексей Титовский закрепил за собой 11-ю строчку. В предыдущем исследовании они находились на восьмой и 13-й позициях соответственно. Данные опубликованы центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Объектами исследования являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением глав пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей», — указано на сайте ЦИК «Рейтинг».

Данные исследования взяты из заочного анкетирования, а также опросов экспертов в регионах. Специалисты ЦИК «Рейтинг» работали над рейтингом вместе с представителями Финансового университета при Правительстве РФ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова вошла в топ-20 российских глав регионов по упоминаемости в социальных сетях по итогам апреля. Она оказалась единственной из глав регионов, входящих в состав тюменской «матрешки».