Наталья Джоли выиграла забег «Разбуди Ямал-2022» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Педагог-психолог четвертой надымской школы Наталья Джоли победила в массовом легкоатлетическом забеге «Разбуди Ямал-2022». Об этом сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Наталья Джоли, педагог-психолог надымской четвертой школы, стала победительницей массового легкоатлетического забега. Такие педагоги — лучший пример для наших детей, которые также достойно представляю наш район на различных соревнованиях, конкурсах и фестивалях», — написал Жаромских на странице.

Победителями забега среди женщин стали: Джоли Наталья — 1 место, Оджигаева Галина — 2 место, Мизина Ольга — 3 место. Лучшими среди мужчин стали: Дьяков Константин — 1 место, Лаптандер Юрий — 2 место, Лаптандер Матвей — 3 место.

Ранее URA.RU рассказало об участии в забеге мэра Салехарда Алексея Титовского. Об этом глава города рассказал в своем telegram-канале.

Фото: Дмитрий Жаромских, «ВКонтакте»