04 июня 2022
03 июня 2022

Сотни курганцев простились с фермером Немировым. От простых сельчан до губернатора. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны. Курган
В Курганской области проводили в последний путь агрария Немирова Фото:

В селе Митино Курганской области 5 июня проводили в последний путь руководителя аграрного предприятия «Картофель», бывшего депутата Областной думы, Александра Немирова. На месте прощания находился собственный корреспондент URA.RU.

Церемония проходила в местном храме Ильи-пророка. Выразить свое почтение ушедшему из жизни аграрию пришли сотни жителей Курганской области.

Среди посетивших храм были как простые жители села, знавшие или работавшие на предприятии у Немирова, так и представители политической элиты Курганской области. На прощании присутствовали: губернатор Вадим Шумков, спикер Областной думы Дмитрий Фролов, заместитель губернатора Владимир Архипов, сенатор Курганской области Сергей Муратов, мэр Кургана Елена Ситникова и другие известные курганские чиновники, бизнесмены и депутаты. После прощания зауральского фермера похоронили на местном кладбище.

Фермер и бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров умер 3 июня в возрасте 75 лет. Руководитель аграрного предприятия являлся почетным гражданином области, был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Немиров трудился в сельскохозяйственной отрасли 55 лет.

Похороны. Курган
Храм в селе Митино (Курганская область), где проходило 5 июня прощание с Александром Немировым
Фото:
Похороны. Курган
Церемония прощания с Александром Немировым в курганском селе Митино
Фото:
Похороны. Курган
Губернатор Курганской области Вадим Шумков и замгубернатора Владимир Архипов на церемонии прощания с Александром Немировым
Фото:
Похороны. Курган
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов на прощании с Александром Немировым
Фото:
Похороны. Курган
Губернатор Шумков, глава Кургана Елена Ситникова и прочие официальные лица во время прощания с Немировым
Фото:
Похороны. Курган
Вынос гроба с телом Александра Немирова из храма села Митино (Курганская область) после церемонии прощания
Фото:
Похороны. Курган
Депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев на прощании с Александром Немировым
Фото:
Похороны. Курган
Церемониальное шествие на местное кладбище для захоронения курганского агрария Александра Немирова
Фото:

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан».

В селе Митино Курганской области 5 июня проводили в последний путь руководителя аграрного предприятия «Картофель», бывшего депутата Областной думы, Александра Немирова. На месте прощания находился собственный корреспондент URA.RU. Церемония проходила в местном храме Ильи-пророка. Выразить свое почтение ушедшему из жизни аграрию пришли сотни жителей Курганской области. Среди посетивших храм были как простые жители села, знавшие или работавшие на предприятии у Немирова, так и представители политической элиты Курганской области. На прощании присутствовали: губернатор Вадим Шумков, спикер Областной думы Дмитрий Фролов, заместитель губернатора Владимир Архипов, сенатор Курганской области Сергей Муратов, мэр Кургана Елена Ситникова и другие известные курганские чиновники, бизнесмены и депутаты. После прощания зауральского фермера похоронили на местном кладбище. Фермер и бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров умер 3 июня в возрасте 75 лет. Руководитель аграрного предприятия являлся почетным гражданином области, был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Немиров трудился в сельскохозяйственной отрасли 55 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...