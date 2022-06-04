В Курганской области проводили в последний путь агрария Немирова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Митино Курганской области 5 июня проводили в последний путь руководителя аграрного предприятия «Картофель», бывшего депутата Областной думы, Александра Немирова. На месте прощания находился собственный корреспондент URA.RU.

Церемония проходила в местном храме Ильи-пророка. Выразить свое почтение ушедшему из жизни аграрию пришли сотни жителей Курганской области.

Среди посетивших храм были как простые жители села, знавшие или работавшие на предприятии у Немирова, так и представители политической элиты Курганской области. На прощании присутствовали: губернатор Вадим Шумков, спикер Областной думы Дмитрий Фролов, заместитель губернатора Владимир Архипов, сенатор Курганской области Сергей Муратов, мэр Кургана Елена Ситникова и другие известные курганские чиновники, бизнесмены и депутаты. После прощания зауральского фермера похоронили на местном кладбище.

Фермер и бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров умер 3 июня в возрасте 75 лет. Руководитель аграрного предприятия являлся почетным гражданином области, был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Немиров трудился в сельскохозяйственной отрасли 55 лет.

Храм в селе Митино (Курганская область), где проходило 5 июня прощание с Александром Немировым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Церемония прощания с Александром Немировым в курганском селе Митино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и замгубернатора Владимир Архипов на церемонии прощания с Александром Немировым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов на прощании с Александром Немировым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Шумков, глава Кургана Елена Ситникова и прочие официальные лица во время прощания с Немировым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вынос гроба с телом Александра Немирова из храма села Митино (Курганская область) после церемонии прощания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев на прощании с Александром Немировым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Церемониальное шествие на местное кладбище для захоронения курганского агрария Александра Немирова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU