В селе Митино Курганской области 5 июня проводили в последний путь руководителя аграрного предприятия «Картофель», бывшего депутата Областной думы, Александра Немирова. На месте прощания находился собственный корреспондент URA.RU.
Церемония проходила в местном храме Ильи-пророка. Выразить свое почтение ушедшему из жизни аграрию пришли сотни жителей Курганской области.
Среди посетивших храм были как простые жители села, знавшие или работавшие на предприятии у Немирова, так и представители политической элиты Курганской области. На прощании присутствовали: губернатор Вадим Шумков, спикер Областной думы Дмитрий Фролов, заместитель губернатора Владимир Архипов, сенатор Курганской области Сергей Муратов, мэр Кургана Елена Ситникова и другие известные курганские чиновники, бизнесмены и депутаты. После прощания зауральского фермера похоронили на местном кладбище.
Фермер и бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров умер 3 июня в возрасте 75 лет. Руководитель аграрного предприятия являлся почетным гражданином области, был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Немиров трудился в сельскохозяйственной отрасли 55 лет.
Храм в селе Митино (Курганская область), где проходило 5 июня прощание с Александром Немировым
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В селе Митино Курганской области 5 июня проводили в последний путь руководителя аграрного предприятия «Картофель», бывшего депутата Областной думы, Александра Немирова. На месте прощания находился собственный корреспондент URA.RU. Церемония проходила в местном храме Ильи-пророка. Выразить свое почтение ушедшему из жизни аграрию пришли сотни жителей Курганской области. Среди посетивших храм были как простые жители села, знавшие или работавшие на предприятии у Немирова, так и представители политической элиты Курганской области. На прощании присутствовали: губернатор Вадим Шумков, спикер Областной думы Дмитрий Фролов, заместитель губернатора Владимир Архипов, сенатор Курганской области Сергей Муратов, мэр Кургана Елена Ситникова и другие известные курганские чиновники, бизнесмены и депутаты. После прощания зауральского фермера похоронили на местном кладбище. Фермер и бывший депутат Курганской областной думы Александр Немиров умер 3 июня в возрасте 75 лет. Руководитель аграрного предприятия являлся почетным гражданином области, был награжден орденом Дружбы за свои заслуги. Немиров трудился в сельскохозяйственной отрасли 55 лет.