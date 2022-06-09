Власти ЯНАО начнут платить добровольцам за защиту границы

10 июня 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Добровольцам будут платить по 4 тыс рублей каждый квартал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО начнут выплачивать добровольцам, которые участвуют в защите границ России на территории региона, по 4 тысячи рублей каждый квартал. Такую информацию сообщили в Департаменте региональной безопасности округа. «С 1 января 2023 года департамент региональной безопасности ЯНАО будет финансово поддерживать граждан, участвующих в защите Государственной границы РФ на территории округа. Выплата составит 4 тысячи рублей каждому и будет перечисляться ежеквартально», — рассказали в своем telegram-канале представители департамента. Получателями выплаты могут стать граждане РФ старше 18 лет, которые желают добровольно оказать помощь и члены добровольческих организаций. Для подачи заявления желающим будет нужно предоставить копию паспорта, справку кредитной организации с лицевым счетом гражданина и согласие на обработку персональных данных. В задачи таких добровольцев будет входить контроль за соблюдением пограничного режима в пунктах пропуска, участие в розыске тех, кто незаконно пересек границу и разъяснение гражданам правил режима Государственной границы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начнут платить ученым, которые исследуют мерзлоту. Кандидаты и доктора наук, которые проводили свои исследования на территории округа смогут претендовать на получение грантов и премий. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Власти ЯНАО начнут выплачивать добровольцам, которые участвуют в защите границ России на территории региона, по 4 тысячи рублей каждый квартал. Такую информацию сообщили в Департаменте региональной безопасности округа. «С 1 января 2023 года департамент региональной безопасности ЯНАО будет финансово поддерживать граждан, участвующих в защите Государственной границы РФ на территории округа. Выплата составит 4 тысячи рублей каждому и будет перечисляться ежеквартально», — рассказали в своем telegram-канале представители департамента. Получателями выплаты могут стать граждане РФ старше 18 лет, которые желают добровольно оказать помощь и члены добровольческих организаций. Для подачи заявления желающим будет нужно предоставить копию паспорта, справку кредитной организации с лицевым счетом гражданина и согласие на обработку персональных данных. В задачи таких добровольцев будет входить контроль за соблюдением пограничного режима в пунктах пропуска, участие в розыске тех, кто незаконно пересек границу и разъяснение гражданам правил режима Государственной границы. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начнут платить ученым, которые исследуют мерзлоту. Кандидаты и доктора наук, которые проводили свои исследования на территории округа смогут претендовать на получение грантов и премий.