Зимой в Кургане прошли пикеты родителей, требовавших обеспечить системами непрерывного мониторинга глюкозы их больных диабетом детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Диабетическое общество Курганской области, участники которого через суд требуют обеспечить детей системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы, направило посылку с подобным датчиком и необходимыми медизделиями в ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU рассказала председатель общества Наталья Воробьева.

«Несмотря на то, что нашим детям с системами непрерывного мониторинга в Кургане помогать не спешат, родители сами пытаются поддержать нуждающихся. В нашем городе хотя бы есть возможность купить расходные материалы, а в ДНР и ЛНР с этим очень сложно», — сообщила Воробьева. Это уже вторая посылка, которую общество отправляет в республики. В коробку вошли расходники для инсулиновых помп, тест-полоски, иглы, шприц-ручки, ланцеты, а также система непрерывного мониторинга — датчик FreeStyle Libre стоимостью 4500 рублей.

На сегодняшний день в Кургане идут судебные процессы по поводу предоставления детям данных систем. По словам Воробьевой, их должны предоставлять детям до тех пор, пока не произойдет отмена медицинского показания. Всего в Курганской области в такой системе нуждаются 305 ребят, и только 13 из них в возрасте до трех лет получают системы благодаря спонсору (ЗАО «Курганстальмост»).

До этого URA.RU писало, что 12 января в Кургане на пикет возле здания областного департамента вышла мама ребенка больного диабетом. Этот пикет был шестым по счету. Участницы мероприятий просили обеспечить их детей системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы маленьким детям.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну.

Дети из ДНР и ЛНР получат от курганцев расходные материалы для инсулиновых помп, иглы, шприц-ручки и другие необходимые медицинские изделия Фото: диабетическое общество Курганской области, соцсеть «ВКонтакте»

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