Патриарх Кирилл возьмет Крым под личный контроль

Три крымские епархии перейдут под управление патриарха Кирилла Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии перейдут в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу (Владимиру Гундяеву). Соответствующее решение принято на заседании Священного Синода. На территории Крыма и Севастополя будет сформирована новая митрополия.

«В ответ на обращения Преосвященных митрополита Феодосийского и Керченского Платона, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, епископа Джанкойского и Раздольненского Алексия принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви», — говорится в журнале Священного Синода. Он опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

Решение было принято из-за того, что Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии теперь не могут взаимодействовать с Киевской митрополией. Они будут объединены в Крымскую митрополию.

Участники заседания отметили, что с прискорбием наблюдают за сохраняющимся «давлением на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества». Они выразили поддержку всем, кто стремится к сохранению канонического строя, и призвали всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян к молитве о сохранении церковного единства.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины предложили ввести санкции против представителей Русской православной церкви и, в том числе, патриарха Кирилла, передает RT. Аналогичное решение также планировал принять Евросоюз. Агентство DPA сообщило, что против включения патриарха Кирилла в санкционный список выступила Венгрия, передает «Царьград».

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