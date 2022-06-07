Служба заказа такси из Кургана заявила о проблемах в Индонезии. И дала совет бизнесменам

08 июня 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Сервис заказа такси «Максим» сообщил о проблемах с Министерством транспорта в Индонезии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Международный сервис заказа такси «Максим», центральный офис которого находится в Кургане, признался, что имеет проблемы с законом в Индонезии. Об этом в видеоролике от «БункерМедиа» сообщил замдиректора по международному развитию компании Федор Плаксин. «Из министерства транспорта Индонезии поступило обращение, что мы не соблюдаем некоторые пункты закона именно в нашей сфере деятельности. Нам не выписали постановления, только пригласили на разговор. Встреча прошла „без галстуков“, нам объяснили, что мы делаем неправильно и что мы должны предпринять, чтобы к нам больше не было вопросов», — рассказал Плаксин в видео, размещенном в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники сервиса дали советы тем, кто хочет запустить бизнес на островах. Они рассказали в ролике об особенностях налогообложения в Индонезии, а именно о налоге на рекламу и нефиксированном налоге на заработную плату. Также они рассказали о минимальном размере уставного капитала — для иностранных граждан он составляет 2,5 млрд рупий. Ранее URA.RU писало, что курганская компания открыла подразделение в Мексике. Первым североамериканским городом, где можно заказать такси «Максим», стал Коацакоалькос. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Международный сервис заказа такси «Максим», центральный офис которого находится в Кургане, признался, что имеет проблемы с законом в Индонезии. Об этом в видеоролике от «БункерМедиа» сообщил замдиректора по международному развитию компании Федор Плаксин. «Из министерства транспорта Индонезии поступило обращение, что мы не соблюдаем некоторые пункты закона именно в нашей сфере деятельности. Нам не выписали постановления, только пригласили на разговор. Встреча прошла „без галстуков“, нам объяснили, что мы делаем неправильно и что мы должны предпринять, чтобы к нам больше не было вопросов», — рассказал Плаксин в видео, размещенном в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники сервиса дали советы тем, кто хочет запустить бизнес на островах. Они рассказали в ролике об особенностях налогообложения в Индонезии, а именно о налоге на рекламу и нефиксированном налоге на заработную плату. Также они рассказали о минимальном размере уставного капитала — для иностранных граждан он составляет 2,5 млрд рупий. Ранее URA.RU писало, что курганская компания открыла подразделение в Мексике. Первым североамериканским городом, где можно заказать такси «Максим», стал Коацакоалькос.