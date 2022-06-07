В Тюмени пройдет спортивное событие всероссийского масштаба

08 июня 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Тренировки российских лыжников перед чемпионатом страны пройдут в Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU В марте 2023 года в Тюмени пройдут несколько тренировочных сборов чемпионата России по лыжным гонкам. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В марте 2023 года областная столица примет чемпионат России по лыжным гонкам. На базе „Жемчужины Сибири“ в Тюмени проведут несколько тренировочных сборов», — сообщает инфоцентр регионального правительства. Информация была озвучена на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Легендарная спортсменка также получила от главы региона знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Ранее URA.RU писало, что Тюмень должна была принять финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021—2022 годов. Позднее Международная федерация лыжных гонок отменила событие. Это было сделано из соображений безопасности, в связи с геополитической обстановкой после начала спецоперации РФ на Украине. О ее старте 24 февраля объявил президент России Владимир Путин, назвав целями демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В марте 2023 года в Тюмени пройдут несколько тренировочных сборов чемпионата России по лыжным гонкам. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В марте 2023 года областная столица примет чемпионат России по лыжным гонкам. На базе „Жемчужины Сибири“ в Тюмени проведут несколько тренировочных сборов», — сообщает инфоцентр регионального правительства. Информация была озвучена на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Легендарная спортсменка также получила от главы региона знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Ранее URA.RU писало, что Тюмень должна была принять финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021—2022 годов. Позднее Международная федерация лыжных гонок отменила событие. Это было сделано из соображений безопасности, в связи с геополитической обстановкой после начала спецоперации РФ на Украине. О ее старте 24 февраля объявил президент России Владимир Путин, назвав целями демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.