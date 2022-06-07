В центре Сургута появилась реклама службы в армии по контракту. Фото

08 июня 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

В городе разместили 20 плакатов Фото: URA.RU В центре Сургута (ХМАО) появилась реклама службы в армии по контракту. На нее обратили внимание местные жители, сообщившие об этом журналисту URA.RU. В пресс-службе администрации Сургута сообщили, что подобное информирование жителей ведется ежегодно. «Это федеральная кампания. Регулярно и ежегодно проходит такое информирование. Материалы размещаются в рамках форматов социальной рекламы. Сроки размещения могут быть разными, определяются координаторами кампании», — добавили в пресс-службе администрации Сургута. Всего в Сургуте разместили двадцать плакатов, рекламирующих службу по контракту, но какие именно локации были выбраны, в администрации города не уточнили. Между тем жители Сургута уже успели оценить новую социальную рекламу. «Пусть висят, конечно! Если это еще и людям помогает. Лучше на военного смотреть, чем на какие-то прокладки, например», — поделилась мнением с журналистом URA.RU местная жительница Юлия Гузь. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев зовут служить в ФСБ на границу с Финляндией, обещая зарплату почти 100 тысяч рублей. Жителям области предлагают нести службу в селе Алакуртти Мурманской области. От него до границы с Финляндией порядка 70 км. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В центре Сургута (ХМАО) появилась реклама службы в армии по контракту. На нее обратили внимание местные жители, сообщившие об этом журналисту URA.RU. В пресс-службе администрации Сургута сообщили, что подобное информирование жителей ведется ежегодно. «Это федеральная кампания. Регулярно и ежегодно проходит такое информирование. Материалы размещаются в рамках форматов социальной рекламы. Сроки размещения могут быть разными, определяются координаторами кампании», — добавили в пресс-службе администрации Сургута. Всего в Сургуте разместили двадцать плакатов, рекламирующих службу по контракту, но какие именно локации были выбраны, в администрации города не уточнили. Между тем жители Сургута уже успели оценить новую социальную рекламу. «Пусть висят, конечно! Если это еще и людям помогает. Лучше на военного смотреть, чем на какие-то прокладки, например», — поделилась мнением с журналистом URA.RU местная жительница Юлия Гузь. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев зовут служить в ФСБ на границу с Финляндией, обещая зарплату почти 100 тысяч рублей. Жителям области предлагают нести службу в селе Алакуртти Мурманской области. От него до границы с Финляндией порядка 70 км.