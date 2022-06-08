08 июня 2022

В ХМАО мэрия попросила предпринимателей не продавать спиртное

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти попросили предпринимателей отказаться от продажи алкоголя во время фестиваля «Самотлорские ночи» Фото:

В Нижневартовске мэрия попросила предпринимателей не продавать алкоголь во фестиваля «Самотлорские ночи». Он пройдет с 10 по 12 июня. Сообщение опубликовали на официальном сайте администрации города.

«Обращаемся ко всему предпринимательскому сообществу города ограничить реализацию алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков) в местах проведения городских культурно-массовых мероприятий, а также ограничить реализацию напитков в стеклянной таре во время работы праздничных площадок», — говорится в сообщении городского департамента экономического развития Нижневартовска.

При этом власти ХМАО официально подтвердили URA.RU, что не будут вводить ограничения по продаже спиртного во время праздников. На этих выходных в городах Югры отметят День России.

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В Нижневартовске мэрия попросила предпринимателей не продавать алкоголь во фестиваля «Самотлорские ночи». Он пройдет с 10 по 12 июня. Сообщение опубликовали на официальном сайте администрации города. «Обращаемся ко всему предпринимательскому сообществу города ограничить реализацию алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков) в местах проведения городских культурно-массовых мероприятий, а также ограничить реализацию напитков в стеклянной таре во время работы праздничных площадок», — говорится в сообщении городского департамента экономического развития Нижневартовска. При этом власти ХМАО официально подтвердили URA.RU, что не будут вводить ограничения по продаже спиртного во время праздников. На этих выходных в городах Югры отметят День России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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