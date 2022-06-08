В ХМАО мэрия попросила предпринимателей не продавать спиртное

В Нижневартовске мэрия попросила предпринимателей не продавать алкоголь во фестиваля «Самотлорские ночи». Он пройдет с 10 по 12 июня. Сообщение опубликовали на официальном сайте администрации города.
«Обращаемся ко всему предпринимательскому сообществу города ограничить реализацию алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков) в местах проведения городских культурно-массовых мероприятий, а также ограничить реализацию напитков в стеклянной таре во время работы праздничных площадок», — говорится в сообщении городского департамента экономического развития Нижневартовска.
При этом власти ХМАО официально подтвердили URA.RU, что не будут вводить ограничения по продаже спиртного во время праздников. На этих выходных в городах Югры отметят День России.
В Нижневартовске мэрия попросила предпринимателей не продавать алкоголь во фестиваля «Самотлорские ночи». Он пройдет с 10 по 12 июня. Сообщение опубликовали на официальном сайте администрации города. «Обращаемся ко всему предпринимательскому сообществу города ограничить реализацию алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков) в местах проведения городских культурно-массовых мероприятий, а также ограничить реализацию напитков в стеклянной таре во время работы праздничных площадок», — говорится в сообщении городского департамента экономического развития Нижневартовска. При этом власти ХМАО официально подтвердили URA.RU, что не будут вводить ограничения по продаже спиртного во время праздников. На этих выходных в городах Югры отметят День России.