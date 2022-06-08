В ХМАО отказались от идеи вводить «сухой закон» на День России

09 июня 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Закон о запрете даже не рассматривали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО не будут вводиться ограничения на продажу спиртного в праздничные дни. Речь идет о выходных в честь празднования Дня России. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте экономического развития ХМАО. «Ограничения вводятся все только законом субъекта РФ. В настоящее время в ХМАО таких ограничений не установлено законом. Соответственно, на предстоящие праздники никто запрет не введет, потому что закон не успеют принять», — сообщил заместитель директора департамента экономического развития ХМАО Виталий Костин. Решение не рассматривать закон о запрете на продажи спиртного в праздники продиктован самими жителями. Еще год назад департаментом экономического развития проводился опрос жителей, где 52% респондентов не согласились с запретом на продажу алкоголя в праздничные дни. «Мнение избирателей для власти превыше всего. Если они сказали нет, то мы так и делаем. У нас итак ограничение на продажу после 8 вечера самое — жесткое по России», — добавил Костин. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев ждет день без алкоголя. В области ввели запрет на продажу спиртного в День России. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО не будут вводиться ограничения на продажу спиртного в праздничные дни. Речь идет о выходных в честь празднования Дня России. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте экономического развития ХМАО. «Ограничения вводятся все только законом субъекта РФ. В настоящее время в ХМАО таких ограничений не установлено законом. Соответственно, на предстоящие праздники никто запрет не введет, потому что закон не успеют принять», — сообщил заместитель директора департамента экономического развития ХМАО Виталий Костин. Решение не рассматривать закон о запрете на продажи спиртного в праздники продиктован самими жителями. Еще год назад департаментом экономического развития проводился опрос жителей, где 52% респондентов не согласились с запретом на продажу алкоголя в праздничные дни. «Мнение избирателей для власти превыше всего. Если они сказали нет, то мы так и делаем. У нас итак ограничение на продажу после 8 вечера самое — жесткое по России», — добавил Костин. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцев ждет день без алкоголя. В области ввели запрет на продажу спиртного в День России.