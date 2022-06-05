Росстат: производство автомобилей в РФ сократилось в два раза

06 июня 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

В РФ за первые четыре месяца 2022 резко сократилось производство автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В России за первые четыре месяца текущего года производство автомобилей сократилось почти в два раза. Об этом стало известно из анализа динамики промышленного производства Федеральной службы государственной статистики (Росстат). За первые четыре месяца 2022 года в России было выпущено 264 тыс. легковых автомобилей, что указывает на снижение объема производства на 47,4% по сравнению с показателями за тот же период 2021 года, передают «Известия». При этом в апреле российские автозаводы собрали 19,9 тыс. автомобилей, что на 85,4% ниже прошлогодних показателей и на 51,3% меньше, чем в марте 2022 года. Западные автоконцерны покинули российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что привело к росту цена на автомобили. После этого Росстат заявил, что производство легковых автомобилей в России сократилось на 85%. Автоэксперты отметили, что на смену западным автомобильным брендам в Россию придут китайские машины. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В России за первые четыре месяца текущего года производство автомобилей сократилось почти в два раза. Об этом стало известно из анализа динамики промышленного производства Федеральной службы государственной статистики (Росстат). За первые четыре месяца 2022 года в России было выпущено 264 тыс. легковых автомобилей, что указывает на снижение объема производства на 47,4% по сравнению с показателями за тот же период 2021 года, передают «Известия». При этом в апреле российские автозаводы собрали 19,9 тыс. автомобилей, что на 85,4% ниже прошлогодних показателей и на 51,3% меньше, чем в марте 2022 года. Западные автоконцерны покинули российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что привело к росту цена на автомобили. После этого Росстат заявил, что производство легковых автомобилей в России сократилось на 85%. Автоэксперты отметили, что на смену западным автомобильным брендам в Россию придут китайские машины.