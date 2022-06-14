В Госдуме хотят оспорить независимость трех европейских стран

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров хочет отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости соседних стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три соседние с Россией страны — Эстония, Латвия и Украина — могут лишиться независимости. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО (в частности, Эстонии). Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», — отметил он в интервью радио Sputnik Латвия.

Речь идет о том, чтобы отозвать признание независимости этих стран. По мнению чиновника, во времена СССР государства получили независимость незаконно.

Федоров внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается отменить постановление Госсовета СССР, признающее независимость Литовской Республики. Оно, по мнению депутата, было принято с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР. При этом РФ — правопреемник СССР, и имеет на это право. Если независимость Латвии отменят, она будет вынуждена выйти из НАТО, потому что ее статус противоречит уставу Североатлантического альянса. Само заседание Государственного совета СССР, главой которого был президент СССР Михаил Горбачев, состоялось в 1991 году.