Глава МИД Литвы испугался исключения из НАТО из-за ошибок СССР

В Литве обеспокоены заявлениями политиков РФ, которые могут повлиять на отношения с альянсом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В Литве испугались, что отмена постановления Госсовета СССР о признании независимости страны позволит оспорить ее членство в НАТО. О своих опасениях рассказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя законопроект, внесенный в российскую Госдуму, об отказе от признания самостоятельности государства.

«Я бы назвал это прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам. Даже если человек [сделавший предложение] не известен политической серьезностью в российских политических кругах», — отметил он в интервью Foreign Policy.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить постановление Госсовета СССР, признающее независимость Литовской Республики, пишет «Федеральное агентство новостей». Оно, по мнению депутата, было принято с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР и неконституционным органом, дополняет MK.RU. Основанием для этого Федоров считает то, что Россия — правопреемник СССР на своей территории, и возникает необходимость урегулирования правовых отношений. Соответственно, Литва — член НАТО и одновременно спорная территория. Так что в соответствии с шестым пунктом устава альянса такие субъекты не могут там состоять.

В сентябре 1991 года на первом заседании Государственного совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного совета СССР № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики». Федоров считает такое решение незаконным, поскольку оно принято неконституционным органом и с нарушениями.

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