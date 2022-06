МИД РФ ввел санкции против 49 граждан Великобритании

49 гражданам Великобритании запретили въезд в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия ввела персональные санкции против 49 граждан Великобритании, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский „стоп-лист" руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании», — говорится в сообщении МИДа. Под санкции России попали журналисты The Guardian, BBC, Sky News, Financial Times, Daily Telegraph, The Times и The Independent. Также под санкции попали чиновники министерства обороны Великобритании. Ранее Россия также ввела санкции против 150 высокопоставленных лордов Великобритании. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также под ответные санкции России попали 287 членов палаты общин британского парламента.

