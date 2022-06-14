Губернатор ХМАО предложила послу Казахстана новые бизнес-проекты

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с послом Казахстана в РФ Ермеком Кошербаевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила перспективы дальнейшего сотрудничества с республикой Казахстан. Планы были обговорены во время общения с послом этой страны в РФ Ермеком Кошербаевым.

«Мы заинтересованы в новых инвестиционных проектах, открытии новых рынков в сотрудничестве с предприятиями Республики Казахстан. Считаю это одним из перспективных направлений сотрудничества», — написано в telegram-канале губернатора ХМАО. Во время встречи, которая состоялась в рамках ПМЭФ, между Югрой и Казахстаном был подписан меморандум в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Глава региона также добавила, что между Югрой и Казахстаном уже идет активный товарообмен. «Предприятия Югры экспортируют в Казахстан рыбные консервы, лесоматериалы, древесный уголь. Предприятия Республики Казахстан импортируют в Югру металл. Вся продукция востребована на территории региона. В настоящее время в Югре реализуется инвестиционный проект по созданию производственного комплекса по выпуску фасонного металлопроката. Мы заинтересованы в сотрудничестве с металлургическими предприятиями Казахстана», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры намерена в рамках ПМЭФ подписать ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, например, речь идет о компании «Газпром нефть».