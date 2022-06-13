Губернатор ХМАО готовится ко встрече с главой «Газпром-нефти»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет встречу с главой «Газпром-нефти» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается встретиться с генеральным директором компании «Газпром-нефть» Александром Дюковым в рамках Петербургского международного экономического форума. Своими планами глава региона поделилась у себя в telegram-канале.

«Встречусь с генеральным директором ПАО «Газпром-нефть» Александром Дюковым. Обсудим проекты по созданию Инжинирингового центра полного цикла исследования керна (совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» (ООО «ГПН-Технологические партнерства»), Правительства Югры и Сколковского института науки и технологий) и центра аддитивной печати в Югре на базе уже действующего совместного предприятия ООО «ГазпромнефтьПальян» («Газпром нефть» и ГК «Росатом»), — сообщила губернатор ХМАО.

Кроме того, Комарова собирается встретиться с генеральным директором ГК «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым и обсудить проекты в сфере металлургии, чтобы найти решения после ухода иностранных поставщиков. Губернатор ХМАО также планирует общение с послом Казахстана в РФ Ермеком Кошербаевым, генеральным директором «Федеральной корпорации по развитию МСП» Александром Исаевичем, главой «ГЛОНАССа» Игорем Милашевским. Речь будет идти о совместной работе по снижению импортной зависимости, цифровизации транспортной и туристской инфраструктуры.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона поменяла рабочий график ради подготовки к визиту на ПМЭФ. До приезда в Санкт-Петербург она несколько дней провела в Москве.

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