Арендатор полей в Целинном районе заявил о захвате земель и снял этот момент на видео (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инвестор, приглашенный в Курганскую область бывшим губернатором Олегом Богомоловым, заявил о захвате арендуемых им полей в Целинном районе. Об этом URA.RU сообщил представитель арендатора — ООО «Агроинвест», который предоставил редакции документы.

«Нас из Челябинской области позвал как инвесторов Олег Богомолов, это был нынешний „Агроинвест“. Мы первыми принесли в Курганскую область технологию нулевой обработки почвы No-Till и привезли John Deer’ов на поля. Богомолов тогда приезжал, садился на наш комбайн, ездил на уборки. Мы с 2007 года обрабатывали землю, но в этом году ее захватило другое хозяйство», — говорит представитель компании.

Он пояснил, что договор аренды земельных паев, принадлежащих жителям местных сел и частично муниципалитету, по документам истекал 1 июня 2022 года. При этом компания по закону могла завершить работы осенью, собрав урожай. Однако, в мае выяснилось, что на землях работает другое предприятие, принадлежащее местным жителям.

«Произошел самовольный захват полей: кто-то засеивал арендуемые нами участки, мы засняли это на видео и подали заявление в полицию. По заявлению от 4 мая вышло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки было установлено, что поля засеивала техника ООО „Матвеевское“, связанного с депутатом думы Целинного муниципального округа Михаилом Мельниковым, его отец Сергей Мельников — директор предприятия», — говорит представитель «Агроинвест».

При этом он акцентировал, что все долги перед пайщиками предприятие погасило. А долг перед администрацией сельсовета сейчас оспаривается в суде. Получить комментарии Мельникова URA.RU не удалось. В момент звонка журналиста по номеру предприятия пояснили, что он находится в полях. Обещали перезвонить позже.

Ранее URA.RU писало о конфликте в Целинном районе. Компания «Зауральская Нива» (аффилированная с ООО «Агроинвест»), задолжала курганцам и муниципалитету более 10 млн рублей. Один из владельцев земли Андрей Флакин пожаловался на это губернатору Вадиму Шумкову.

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