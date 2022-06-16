Бывшую базу отдыха Тюменского госуниверситета выставят на торги

17 июня 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

База отдыха расположена на курорте Шепси в Туапсинском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU На торги планируют выставить базу отдыха, принадлежащую Тюменскому государственному университету. Об этом в интервью изданию ТАСС в рамках международного экономического форума рассказал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. «Среди имущественных комплексов, которые мы реализуем на торгах, есть много объектов культурного наследия. Например, в этом году только в Москве мы планируем реализовать флигель усадьбы Муравьева-Апостола на Старой Басманной, усадьбу Поливанова в Денежном переулке недалеко от здания МИД, здание комбината газеты „Правда“ — это памятник эпохи конструктивизма. Есть интересный объект в Краснодарском крае — бывшая база отдыха Тюменского госуниверситета „Солнышко“ на курорте Шепси в Туапсинском районе», — рассказал Филиппов. Заместитель директора «ДОМ.РФ» сообщил журналистам о том, что многие из данных памятников находятся не только в заброшенном, а даже в предаварийном состоянии. Также он пояснил, что важно не потерять эти объекты безвозвратно, а для этого их нужно передать инвесторам со всеми охранными обязательствами. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

На торги планируют выставить базу отдыха, принадлежащую Тюменскому государственному университету. Об этом в интервью изданию ТАСС в рамках международного экономического форума рассказал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. «Среди имущественных комплексов, которые мы реализуем на торгах, есть много объектов культурного наследия. Например, в этом году только в Москве мы планируем реализовать флигель усадьбы Муравьева-Апостола на Старой Басманной, усадьбу Поливанова в Денежном переулке недалеко от здания МИД, здание комбината газеты „Правда“ — это памятник эпохи конструктивизма. Есть интересный объект в Краснодарском крае — бывшая база отдыха Тюменского госуниверситета „Солнышко“ на курорте Шепси в Туапсинском районе», — рассказал Филиппов. Заместитель директора «ДОМ.РФ» сообщил журналистам о том, что многие из данных памятников находятся не только в заброшенном, а даже в предаварийном состоянии. Также он пояснил, что важно не потерять эти объекты безвозвратно, а для этого их нужно передать инвесторам со всеми охранными обязательствами.