Тюменский альпинист поделился впечатлениями от покорения Эльбруса. «Простая гора»

20 июня 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Группа альпинистов из Тюмени совершила подъем на Эльбрус за семь дней (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа альпинистов из Тюмени взобралась на Эльбрус. Команда из девяти человек покорила самую высокую гору России и Европы за неделю. Своими впечатлениями в разговоре с журналистами URA.RU поделился руководитель группы и президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. «Погода была супер! Ветер 45 км/час и -21 градус, видимость отличная. Подъем занял 7 дней. Сейчас команда отдыхает в Пятигорске. К восхождению готовились полгода. Самым сложным было выбрать день похода — погода очень нестабильная. Важную роль в подъеме играет команда. На самом деле, лишь бы люди реально были заряжены — любой дойдет при хорошей погоде. Эльбрус — простая гора. Даже спортивная подготовка не стоит на первом месте. Все участники команды счастливы и хотят еще», — рассказал Гайнуллин URA.RU. Руководитель группы отметил, что в следующем году планирует покорить пик Юхина, высота которого составляет 5100 метров, и «домашние» вулканы Камчатки. Подготовка к следующим подъемам будет проводиться на Урале. Ранее URA.RU писало, что альпинисты из Тюмени посвятили свой подъем на Эльбрус юбилею движения пионеров. Команда сфотографировались с флагом региона и символикой пионерской организации прямо на вершине горы. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Группа альпинистов из Тюмени взобралась на Эльбрус. Команда из девяти человек покорила самую высокую гору России и Европы за неделю. Своими впечатлениями в разговоре с журналистами URA.RU поделился руководитель группы и президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. «Погода была супер! Ветер 45 км/час и -21 градус, видимость отличная. Подъем занял 7 дней. Сейчас команда отдыхает в Пятигорске. К восхождению готовились полгода. Самым сложным было выбрать день похода — погода очень нестабильная. Важную роль в подъеме играет команда. На самом деле, лишь бы люди реально были заряжены — любой дойдет при хорошей погоде. Эльбрус — простая гора. Даже спортивная подготовка не стоит на первом месте. Все участники команды счастливы и хотят еще», — рассказал Гайнуллин URA.RU. Руководитель группы отметил, что в следующем году планирует покорить пик Юхина, высота которого составляет 5100 метров, и «домашние» вулканы Камчатки. Подготовка к следующим подъемам будет проводиться на Урале. Ранее URA.RU писало, что альпинисты из Тюмени посвятили свой подъем на Эльбрус юбилею движения пионеров. Команда сфотографировались с флагом региона и символикой пионерской организации прямо на вершине горы.