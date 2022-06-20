Военный эксперт Дандыкин назвал срок зачистки завода «Азот»

Северодонецк является важным этапом на пути всей группировки ВСУ на Донбассе Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики и иностранные наемники будут вычищены с территории химзавода «Азот» в Северодонецке в течение недели. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал капитан первого ранга запаса, ветеран боевых действий, военный эксперт Василий Дандыкин.

«На мой взгляд, они просидят на „Азоте“ неделю. Уже есть случаи, что сдаются. Там, конечно, идет определенная работа, но этот вариант гораздо легче, чем был на „Азовстали“. Сейчас меньше размеры. Наши уже находятся на территории самого завода. Там много мирного населения, но этот вопрос будут решать, потому что ситуация не безвыходная. Не думаю, что они там сумели собрать много оружия», — сказал Василий Дандыкин.

По словам эксперта, Северодонецк является важным этапом на пути всей группировки ВСУ на Донбассе. «Это будет уничтожение всей донбасской группировки и взятие в плен. Кто-то говорит, что их 70 тысяч, кто-то — 50-60, но это достаточно большая группировка, самая подготовленная и мотивированная. Это основа украинского войска и бандформирования киевского режима. Наступление идет на всех фронтах. Вопрос встает и по Авдеевке, из которой Донецк обстреливается», — уточнил он.

Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Иностранные наемники и боевики нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) занявшие предприятие, блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен военным Луганской Народной Республики. На химзаводе удерживаются сотни мирных людей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве основных целей российский лидер заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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