Патрушев пригрозил Литве последствиями за блокаду Калининграда

Литва серьезно ощутит на себе последствия транспортной блокады. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.
«Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер», — приводит РИА «Новости» слова Патрушева. Он уточнил, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО военного и разведывательного присутствия вблизи границы России, а также под воздействием давления Запада.
Также секретарь Совбеза обращает внимание, что блокада Литвой транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров — нарушение норм и принципов международного права. «Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Литве, устроившей блокаду Калининграда. Она отметила, что Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Санкции против России ввели США, страны Евросоюза, Канада и другие государства в связи с началом специальной операции на Украине. Российская сторона помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Литва серьезно ощутит на себе последствия транспортной блокады. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. «Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер», — приводит РИА «Новости» слова Патрушева. Он уточнил, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО военного и разведывательного присутствия вблизи границы России, а также под воздействием давления Запада. Также секретарь Совбеза обращает внимание, что блокада Литвой транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров — нарушение норм и принципов международного права. «Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует», — сказал он. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Литве, устроившей блокаду Калининграда. Она отметила, что Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Санкции против России ввели США, страны Евросоюза, Канада и другие государства в связи с началом специальной операции на Украине. Российская сторона помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.