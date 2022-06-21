Патрушев пригрозил Литве последствиями за блокаду Калининграда

РФ ответит на решение Литвы объявить транспортную блокаду Калининградской области, сказал Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Литва серьезно ощутит на себе последствия транспортной блокады. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

«Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер», — приводит РИА «Новости» слова Патрушева. Он уточнил, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО военного и разведывательного присутствия вблизи границы России, а также под воздействием давления Запада.

Также секретарь Совбеза обращает внимание, что блокада Литвой транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров — нарушение норм и принципов международного права. «Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Литве, устроившей блокаду Калининграда. Она отметила, что Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.

Санкции против России ввели США, страны Евросоюза, Канада и другие государства в связи с началом специальной операции на Украине. Российская сторона помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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