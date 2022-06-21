Гости раскритиковали некоторые блюда после ребрендинга сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга нелестно отозвались о блюдах сети общественного питания «Вкусно и точка» (бывший McDonald’s), которые им предложили после ребрендинга. Горожане рассказали URA.RU о своих впечатлениях.

«Все опасения по поводу качества еды полностью подтвердились. Булки в бургерах стали ватные и безвкусные, вместо сыра в бургеры добавляют химический соус, который вытекает из бутерброда. Наггетсы стали хуже, чувствуется, что вместо цельной курицы теперь там посредственный фарш», — поделилась Нина Ефимцева.

«Заказали пирожок с вишней, постоянно его брали до закрытия McDonald’s. Впервые в пирожке попалась косточка от вишни, чуть зуб не сломала», — посетовала другая горожанка, Елена Бовакова.

«От бургеров с говяжьей котлетой отвратительный запах несвежего мяса, есть эту еду никакого желания нет», — высказался Андрей Малышев.

Ранее URA.RU сообщало, что после перерыва в работе в Екатеринбурге заработали несколько ресторанов новой сети общественного питания «Вкусно и точка», которые ранее назывались McDonald’s. Сотрудники сети перед открытием избавлялись от буквы М на одежде и закрашивали ее на соусах.