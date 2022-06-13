Скоро буква, символизирующая McDonald’s, исчезнет из интерьера сети Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Екатеринбурге работники сети McDonald’s, чьи рестораны в скором времени откроются под новым брендом «Вкусно и точка», закрашивают логотип бывшей компании на продуктах и одежде. Сотрудник заведения на условиях анонимности рассказал URA.RU о том, что сейчас происходит в компании.

«Работники в настоящее время в экстренном порядке закрашивают маркером на соусах букву M. Также сотрудников обязали избавиться от этой буквы на своей униформе. Одежда останется прежней, просто поверх буквы M надо будет или наклеить, или нашить другую картинку. Главное, чтобы к открытию новой сети ничего не напоминало о McDonald’s», — объяснил собеседник агентства.

Американская сеть фастфуда McDonald’s закрылась в Екатеринбурге 10 июня в связи с ребрендингом. Ожидается, что заведения могут открыться под новым именем 20 июня. Перед закрытием екатеринбуржцы осадили рестораны, чтобы насладиться оригинальными блюдами уходящего бренда.