20 июня 2022

Жители ХМАО начали спонсировать военнослужащих Донбасса

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, новобранец, призывник, вооруженные силы, репетиция парада, срочник
Жители ХМАО оказывают помощь войскам Донбасса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители ХМАО начали оказывать материальную помощь воинским подразделениям Донецкой и Луганской народных республик в рамках проекта «Все для Победы». Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения ОНФ.

Одним из первых спонсорскую помощь оказал руководитель предприятия «Техноремсервис» из Пыть-Яха Алексей Соловьев. «Я — бывший афганец, понимаю, каково там сейчас ребятам, которым выпало противостоять оголтелости нацистов, поэтому даже сомнений не было: помочь надо! Здорово, что появился единый сайт, для всех неравнодушных к беде русских людей, живущих по соседству», — рассказал Соловьев. Он добавил, что это первый транш, после оплаты налогов планирует еще оказать помощь.

Сургутянин Андрей Семакин передал солдатам Донбасса комплектующие к коптеру. «Это модель, которой там пользуются, а комплектующие — аккумуляторы, винты — расходный материал, его всегда не хватает», — отметил Симакин.

Ранее URA.RU сообщало, что Югра регулярно отправляет на Донбасс партии с гуманитарным грузом. Этим занимается общественная организация «Гуманитарный добровольческий корпус».

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.

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Жители ХМАО начали оказывать материальную помощь воинским подразделениям Донецкой и Луганской народных республик в рамках проекта «Все для Победы». Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения ОНФ. Одним из первых спонсорскую помощь оказал руководитель предприятия «Техноремсервис» из Пыть-Яха Алексей Соловьев. «Я — бывший афганец, понимаю, каково там сейчас ребятам, которым выпало противостоять оголтелости нацистов, поэтому даже сомнений не было: помочь надо! Здорово, что появился единый сайт, для всех неравнодушных к беде русских людей, живущих по соседству», — рассказал Соловьев. Он добавил, что это первый транш, после оплаты налогов планирует еще оказать помощь. Сургутянин Андрей Семакин передал солдатам Донбасса комплектующие к коптеру. «Это модель, которой там пользуются, а комплектующие — аккумуляторы, винты — расходный материал, его всегда не хватает», — отметил Симакин. Ранее URA.RU сообщало, что Югра регулярно отправляет на Донбасс партии с гуманитарным грузом. Этим занимается общественная организация «Гуманитарный добровольческий корпус». Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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