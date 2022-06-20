Жители ХМАО начали спонсировать военнослужащих Донбасса

Жители ХМАО оказывают помощь войскам Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители ХМАО начали оказывать материальную помощь воинским подразделениям Донецкой и Луганской народных республик в рамках проекта «Все для Победы». Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения ОНФ.

Одним из первых спонсорскую помощь оказал руководитель предприятия «Техноремсервис» из Пыть-Яха Алексей Соловьев. «Я — бывший афганец, понимаю, каково там сейчас ребятам, которым выпало противостоять оголтелости нацистов, поэтому даже сомнений не было: помочь надо! Здорово, что появился единый сайт, для всех неравнодушных к беде русских людей, живущих по соседству», — рассказал Соловьев. Он добавил, что это первый транш, после оплаты налогов планирует еще оказать помощь.

Сургутянин Андрей Семакин передал солдатам Донбасса комплектующие к коптеру. «Это модель, которой там пользуются, а комплектующие — аккумуляторы, винты — расходный материал, его всегда не хватает», — отметил Симакин.

Ранее URA.RU сообщало, что Югра регулярно отправляет на Донбасс партии с гуманитарным грузом. Этим занимается общественная организация «Гуманитарный добровольческий корпус».

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.