Моор с тюменцами зажгли огненный катер из свечей в память ВОВ. Фото, видео

22 июня 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор вместе с тюменцами почтили память героев ВОВ у Вечного огня (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор и тюменские жители зажгли катер из свечей в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написал глава региона в своем telegram-канале. «В самую короткую в году ночь зажгли вместе с тюменцами сотни свечей у Вечного огня. Принял участие в акции „Огненные картины войны“. Так мы отдали дань памяти нашим дедам и прадедам», — говорится в сообщении Моора. Он также отметил, что в Тюмени «ковали» оружие победы. «В Тюмени — городе трудовой доблести — „ковали“ оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой», — подчеркнул Моор. Огненный контур торпедного катера «Комсомолец» Фото: информационный центр правительства Тюменской области Почтение памяти героев ВОВ у Вечного огня в Тюмени Фото: telegram-канал Александра Моора Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор и тюменские жители зажгли катер из свечей в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написал глава региона в своем telegram-канале. «В самую короткую в году ночь зажгли вместе с тюменцами сотни свечей у Вечного огня. Принял участие в акции „Огненные картины войны“. Так мы отдали дань памяти нашим дедам и прадедам», — говорится в сообщении Моора. Он также отметил, что в Тюмени «ковали» оружие победы. «В Тюмени — городе трудовой доблести — „ковали“ оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой», — подчеркнул Моор.