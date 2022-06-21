21 июня 2022
20 июня 2022

Моор с тюменцами зажгли огненный катер из свечей в память ВОВ. Фото, видео

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Возложение цветов к вечному огню. Тюмень , вечный огонь, моор александр, возложение цветов
Губернатор Моор вместе с тюменцами почтили память героев ВОВ у Вечного огня (архивное фото) Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и тюменские жители зажгли катер из свечей в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написал глава региона в своем telegram-канале.

«В самую короткую в году ночь зажгли вместе с тюменцами сотни свечей у Вечного огня. Принял участие в акции „Огненные картины войны“. Так мы отдали дань памяти нашим дедам и прадедам», — говорится в сообщении Моора.

Он также отметил, что в Тюмени «ковали» оружие победы. «В Тюмени — городе трудовой доблести — „ковали“ оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой», — подчеркнул Моор.

Огненный контур торпедного катера «Комсомолец»
Фото:
Почтение памяти героев ВОВ у Вечного огня в Тюмени
Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и тюменские жители зажгли катер из свечей в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написал глава региона в своем telegram-канале. «В самую короткую в году ночь зажгли вместе с тюменцами сотни свечей у Вечного огня. Принял участие в акции „Огненные картины войны“. Так мы отдали дань памяти нашим дедам и прадедам», — говорится в сообщении Моора. Он также отметил, что в Тюмени «ковали» оружие победы. «В Тюмени — городе трудовой доблести — „ковали“ оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой», — подчеркнул Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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