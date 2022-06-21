Губернатор Тюменской области Александр Моор и тюменские жители зажгли катер из свечей в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написал глава региона в своем telegram-канале.
«В самую короткую в году ночь зажгли вместе с тюменцами сотни свечей у Вечного огня. Принял участие в акции „Огненные картины войны“. Так мы отдали дань памяти нашим дедам и прадедам», — говорится в сообщении Моора.
Он также отметил, что в Тюмени «ковали» оружие победы. «В Тюмени — городе трудовой доблести — „ковали“ оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой», — подчеркнул Моор.
Огненный контур торпедного катера «Комсомолец»
Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Почтение памяти героев ВОВ у Вечного огня в Тюмени
Фото: telegram-канал Александра Моора
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Губернатор Тюменской области Александр Моор и тюменские жители зажгли катер из свечей в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом написал глава региона в своем telegram-канале. «В самую короткую в году ночь зажгли вместе с тюменцами сотни свечей у Вечного огня. Принял участие в акции „Огненные картины войны“. Так мы отдали дань памяти нашим дедам и прадедам», — говорится в сообщении Моора. Он также отметил, что в Тюмени «ковали» оружие победы. «В Тюмени — городе трудовой доблести — „ковали“ оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой», — подчеркнул Моор.