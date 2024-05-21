Казахстан нарастил поставки дронов в Тюменскую область

Частные поставщики квадрокоптеров китайского производителя DJI увеличили поставки БПЛА из Казахстана в Россию через Тюменскую область, которая граничит с республикой. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По официальным данным, компания DJI ушла с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине.
«Объем поставок дронов компании DJI в Тюменскую область из Казахстана действительно увеличился. Причем речь идет о топовых моделях. Это аппараты двойного назначения, которые подходят для выполнения полетов в гражданских и военных целях», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что на фоне увеличения поставок стоимость дронов DJI на территории Тюменской области стала ниже. «Увеличение объема поставок положительно сказалось на стоимости аппаратов. Сейчас они стоят примерно на 5% дешевле, чем, к примеру, в январе 2024 года. Речь идет не о сетевых магазинах электроники, а о частных лицах, которые занимаются реализацией техники через интернет-магазины», — добавил инсайдер URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что страны коллективного Запада ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. На фоне международного давления российский рынок покинули многие зарубежные компании и производители. В том числе, производитель квадрокоптеров DJI.
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