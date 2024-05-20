Мишустин перестроил работу кабмина после визита Путина в Китай

Первые изменения коснутся кораблестроения и Северного морского пути

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Визит Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Росгидромет и в МФТИ. 22 апреля 2024. город Долгопрудный, Московская область, мишустин михаил, росгидромет, шумаков игорь
Мишустин осматривает макет российского корабля ледового класса для Севморпути

Россия приступает к воплощению нового энергетического плана — расширения поставок энергоресурсов в Китай и Азию, используя Северный морской путь. Такая логистика намного гибче, чем постройка газопроводов, и менее подвержена санкциям со стороны Запада. Об этом URA.RU рассказали эксперты по итогам совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 20 мая. По их словам, это поручение — итог недавних переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином.

Северный морской путь (СМП), проходящий в территориальных водах России, как отметил Мишустин, в условиях международного давления становится одним из главных транспортных коридоров для доставки грузов дружественным странам.

«Чтобы обеспечить безопасное и круглогодичное движение в северных широтах, нужен большой действующий арктический флот», — заявил глава правительства.
Росатом - оператор российского атомного ледокольного флота. На фото руководитель - Алексей Лихачев
Росатом - оператор российского атомного ледокольного флота. На фото руководитель - Алексей Лихачев
Фото:

Отвечать за развитие СМП и постройку кораблей для него во вновь сформированном кабмине будет первый вице-премьер Денис Мантуров, который на оперативном совещании представил Мишустину свой доклад. «Комплексная работа по расширению флота для Северного морского пути ведется в рамках задачи президента по увеличению грузопотока на этой важнейшей международной транспортной артерии, особенно в сегодняшнее время», — заявил Мантуров.

По его словам, три новых атомохода — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — вышли на маршрут, продолжается строительство еще трех. На базе крупнейшего судостроительного предприятия «Звезда» до 2037 года будут построены 92 судна ледового класса, среди них контейнеровозы, сухогрузы и танкеры.

Во время своего визита в Китай президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, рассказал о перспективах СМП. По мнению президента, поставки энергоресурсов можно обеспечить с той же эффективностью, как и в случае с газом.

“Можно “подкупить“ танкерный флот и по Северному морскому пути наладить [поставки] почти как по трубе. Но все варианты приемлемы и экономически целесообразны», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос о дальнейшем расширении поставок энергоресурсов в Азию.

Правительство в первый рабочий день после возвращения Путина из Китая оценило возможности судостроительной отрасли для реализации нового энергетического плана страны, рассказал URA.RU директор Центра экономики Севера и Арктики Дмитрий Пилясов. Эксперт подчеркнул: трубопроводные системы ограничивают маневренность в вопросе поставок нефти и газа из-за их привязанности к конкретным потребителям.

«Гибкость работы при помощи СМП на различных рынках поставок энергоносителей, будь то азиатский или европейский, предоставляет России значительную выгоду. Здесь у кораблей явное преимущество перед трубопроводами в мобильности: сегодня они идут с Запада на Восток, завтра, при изменение рынка, – наоборот. Развитие собственного ледокольного флота, сухогрузов и танкеров „ледового класса“ позволяет решать задачи экономического суверенитета страны», — отметил Пилясов.
Денис Мантуров (на фото слева) в правительстве Мишустина отвечает за технологический суверенитет
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суда усиленного ледового класса, на которые сейчас делается ставка в связи с глобальным потеплением, позволяют обходиться без ледоколов, рассказал собеседник агентства. По его мнению, это экономически выгоднее, однако и в данной сфере снова не обойтись без суверенитета, уже – технологического.

«Из-за отказа Южной Кореи поставлять технологии у верфи „Звезда“ во Владивостоке возникли трудности с соблюдением сроков строительства судов „ледового класса“, поскольку проект был совместным предприятием двух стран», — пояснил Пилясов. По этой причине, уверен эксперт, сейчас происходит диверсификация рисков — направляются значительные средства на развитие Карельских и Санкт-Петербургских верфей, занимающихся аналогичными проектами.

«Поставки углеводородов по СМП позволят нефтяной отрасли чувствовать себя увереннее на фоне скачков цен на энергоносители и санкционного давления. Россия планирует поставлять на азиатские рынки сжиженный природный газ, а это требует увеличения количества танкеров ледового класса Ark7, а также и ледоколов для их проводки», – дополнил предыдущего эксперта координатор экспертного совета Экспертного центра Проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников.

Развитие СМП, а также сопутствующих проектов – расширение БАМ и Транссиба – также позволят России накопить опыт и обучить специалистов в области логистики, рассказал аналитик в сфере транспорта и логистики Дмитрий Адамидов.

«Пока что мы ожидаем развития северо-южного транспортного коридора. Это даст толчок к более сбалансированному развитию профессионального состава в стране, где логисты будут не менее важны, чем IT-специалисты», – считает Адамидов.

В будущем, отметил экономист, при изменении политической обстановки к проектам развития Северного морского пути могут присоединиться Корея и Япония. Сейчас эти страны стремятся снизить зависимость от Китая в поставке товаров, а значит у России появляется еще один козырь в нормализации международных отношений после окончания СВО и снижения санкционного давления.

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Россия приступает к воплощению нового энергетического плана — расширения поставок энергоресурсов в Китай и Азию, используя Северный морской путь. Такая логистика намного гибче, чем постройка газопроводов, и менее подвержена санкциям со стороны Запада. Об этом URA.RU рассказали эксперты по итогам совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 20 мая. По их словам, это поручение — итог недавних переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином. Северный морской путь (СМП), проходящий в территориальных водах России, как отметил Мишустин, в условиях международного давления становится одним из главных транспортных коридоров для доставки грузов дружественным странам. Отвечать за развитие СМП и постройку кораблей для него во вновь сформированном кабмине будет первый вице-премьер Денис Мантуров, который на оперативном совещании представил Мишустину свой доклад. «Комплексная работа по расширению флота для Северного морского пути ведется в рамках задачи президента по увеличению грузопотока на этой важнейшей международной транспортной артерии, особенно в сегодняшнее время», — заявил Мантуров. По его словам, три новых атомохода — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — вышли на маршрут, продолжается строительство еще трех. На базе крупнейшего судостроительного предприятия «Звезда» до 2037 года будут построены 92 судна ледового класса, среди них контейнеровозы, сухогрузы и танкеры. Во время своего визита в Китай президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, рассказал о перспективах СМП. По мнению президента, поставки энергоресурсов можно обеспечить с той же эффективностью, как и в случае с газом. “Можно “подкупить“ танкерный флот и по Северному морскому пути наладить [поставки] почти как по трубе. Но все варианты приемлемы и экономически целесообразны», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос о дальнейшем расширении поставок энергоресурсов в Азию. Правительство в первый рабочий день после возвращения Путина из Китая оценило возможности судостроительной отрасли для реализации нового энергетического плана страны, рассказал URA.RU директор Центра экономики Севера и Арктики Дмитрий Пилясов. Эксперт подчеркнул: трубопроводные системы ограничивают маневренность в вопросе поставок нефти и газа из-за их привязанности к конкретным потребителям. Суда усиленного ледового класса, на которые сейчас делается ставка в связи с глобальным потеплением, позволяют обходиться без ледоколов, рассказал собеседник агентства. По его мнению, это экономически выгоднее, однако и в данной сфере снова не обойтись без суверенитета, уже – технологического. «Из-за отказа Южной Кореи поставлять технологии у верфи „Звезда“ во Владивостоке возникли трудности с соблюдением сроков строительства судов „ледового класса“, поскольку проект был совместным предприятием двух стран», — пояснил Пилясов. По этой причине, уверен эксперт, сейчас происходит диверсификация рисков — направляются значительные средства на развитие Карельских и Санкт-Петербургских верфей, занимающихся аналогичными проектами. «Поставки углеводородов по СМП позволят нефтяной отрасли чувствовать себя увереннее на фоне скачков цен на энергоносители и санкционного давления. Россия планирует поставлять на азиатские рынки сжиженный природный газ, а это требует увеличения количества танкеров ледового класса Ark7, а также и ледоколов для их проводки», – дополнил предыдущего эксперта координатор экспертного совета Экспертного центра Проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. Развитие СМП, а также сопутствующих проектов – расширение БАМ и Транссиба – также позволят России накопить опыт и обучить специалистов в области логистики, рассказал аналитик в сфере транспорта и логистики Дмитрий Адамидов. В будущем, отметил экономист, при изменении политической обстановки к проектам развития Северного морского пути могут присоединиться Корея и Япония. Сейчас эти страны стремятся снизить зависимость от Китая в поставке товаров, а значит у России появляется еще один козырь в нормализации международных отношений после окончания СВО и снижения санкционного давления.
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