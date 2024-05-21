Бывшая жена Тимати решилась на кардинальные перемены во внешности. Фото

21 мая 2024 в 06:38 Размер текста - 17 +

Шишкова решилась на перемены Фото: личная страница Шишковой в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Бывшая жена Тимати, модель и блогер из Тюмени Алена Шишкова рассталась со своими длинными локонами. Она уверена, что волосам нужно дать отдых. Фото кардинального изменения во внешности Шишкова разместила в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Длинные нарощенные волосы — это очень красиво и давно стало частью жизни современной женщины. Но иногда нужно делать перерыв и давать волосам отдохнуть. Решилась на перемены», — написала Шишкова. Сначала Шишкова показала, насколько сильно отросли ее собственные волосы, которые были чуть ниже плеч. Подписчики оценили новый облик звезды и написали десятки одобрительных комментариев. Шишкова ранее рассказала, что в течение долгих лет не могла справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Проблемы со здоровьем поставили под угрозу ее жизнь, рассказала Шишкова в интервью Надежде Стрелец. Алена показала свои длинные волосы, которые «хорошо отросли и восстановились» Фото: личная страница Шишковой в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая жена Тимати, модель и блогер из Тюмени Алена Шишкова рассталась со своими длинными локонами. Она уверена, что волосам нужно дать отдых. Фото кардинального изменения во внешности Шишкова разместила в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Длинные нарощенные волосы — это очень красиво и давно стало частью жизни современной женщины. Но иногда нужно делать перерыв и давать волосам отдохнуть. Решилась на перемены», — написала Шишкова. Сначала Шишкова показала, насколько сильно отросли ее собственные волосы, которые были чуть ниже плеч. Подписчики оценили новый облик звезды и написали десятки одобрительных комментариев. Шишкова ранее рассказала, что в течение долгих лет не могла справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Проблемы со здоровьем поставили под угрозу ее жизнь, рассказала Шишкова в интервью Надежде Стрелец.