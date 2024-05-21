Шишкова решилась на переменыФото: личная страница Шишковой в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)
Бывшая жена Тимати, модель и блогер из Тюмени Алена Шишкова рассталась со своими длинными локонами. Она уверена, что волосам нужно дать отдых. Фото кардинального изменения во внешности Шишкова разместила в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Длинные нарощенные волосы — это очень красиво и давно стало частью жизни современной женщины. Но иногда нужно делать перерыв и давать волосам отдохнуть. Решилась на перемены», — написала Шишкова.
Сначала Шишкова показала, насколько сильно отросли ее собственные волосы, которые были чуть ниже плеч. Подписчики оценили новый облик звезды и написали десятки одобрительных комментариев.
Шишкова ранее рассказала, что в течение долгих лет не могла справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Проблемы со здоровьем поставили под угрозу ее жизнь, рассказала Шишкова в интервью Надежде Стрелец.
Алена показала свои длинные волосы, которые «хорошо отросли и восстановились»
Фото: личная страница Шишковой в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)
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Бывшая жена Тимати, модель и блогер из Тюмени Алена Шишкова рассталась со своими длинными локонами. Она уверена, что волосам нужно дать отдых. Фото кардинального изменения во внешности Шишкова разместила в соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Длинные нарощенные волосы — это очень красиво и давно стало частью жизни современной женщины. Но иногда нужно делать перерыв и давать волосам отдохнуть. Решилась на перемены», — написала Шишкова. Сначала Шишкова показала, насколько сильно отросли ее собственные волосы, которые были чуть ниже плеч. Подписчики оценили новый облик звезды и написали десятки одобрительных комментариев. Шишкова ранее рассказала, что в течение долгих лет не могла справиться с расстройством пищевого поведения (РПП). Проблемы со здоровьем поставили под угрозу ее жизнь, рассказала Шишкова в интервью Надежде Стрелец.