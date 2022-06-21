21 июня 2022

Курганские VIP и силовики возложили гвоздики к Вечному огню. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти и скорби. Курган
В Кургане в День памяти и скорби прошла церемония возложения цветов к Вечному огню Фото:

В Кургане чиновники, депутаты, сотрудники силовых ведомств 22 июня возложили красные гвоздики и венки к Вечному огню, памятникам герою Советского Союза, генералу Михаилу Шумилову и солдату Максиму Захарову, передает корреспондент URA.RU. В День памяти и скорби горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

«В церемонии приняли участие заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина, первый заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, глава города Елена Ситникова, руководители городских и областных департаментов, руководители прокуратуры, областного УМВД, Главного управления МЧС, следственного управления», — сообщает корреспондент URA.RU. Среди тех, кто пришел почтить память погибших и умерших от голода и ран в годы Великой Отечественной войны, были депутаты, представители политических партий, Совета ветеранов, неравнодушные горожане.

На сайте регионального правительства указано, что из Курганской области на фронт ушли более 220 тысяч наших земляков. Каждый второй из них не вернулся.

Ранее URA.RU писало, что 21 июня курганцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Возле мемориала с Вечным огнем силовики зажгли свечи. На набережной Тобола выложили из зажженных свечей фигуру танка Т-34.

День памяти и скорби. Курган
Красные гвоздики к Вечному огню, памятникам герою Советского союза, генералу Михаилу Шумилову и солдату Максиму Захарову возложили курганские чиновники и депутаты
Фото:
День памяти и скорби. Курган
В памятной церемонии приняли участие руководители департаментов администрации Кугана
Фото:
День памяти и скорби. Курган
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили сотрудники областной прокуратуры
Фото:
День памяти и скорби. Курган
Цветы возложил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский
Фото:
День памяти и скорби. Курган
Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов вместе с сотрудниками ведомства принял участие в памятной церемонии
Фото:
День памяти и скорби. Курган
К Вечному огню в День памяти и скорби пришли неравнодушные курганцы
Фото:
День памяти и скорби. Курган
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На фронт из Курганской области ушли более 220 тысяч человек
Фото:
День памяти и скорби. Курган
Памятные мероприятия и церемонии проходят по всей Курганской области
Фото:

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В Кургане чиновники, депутаты, сотрудники силовых ведомств 22 июня возложили красные гвоздики и венки к Вечному огню, памятникам герою Советского Союза, генералу Михаилу Шумилову и солдату Максиму Захарову, передает корреспондент URA.RU. В День памяти и скорби горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне. «В церемонии приняли участие заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина, первый заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, глава города Елена Ситникова, руководители городских и областных департаментов, руководители прокуратуры, областного УМВД, Главного управления МЧС, следственного управления», — сообщает корреспондент URA.RU. Среди тех, кто пришел почтить память погибших и умерших от голода и ран в годы Великой Отечественной войны, были депутаты, представители политических партий, Совета ветеранов, неравнодушные горожане. На сайте регионального правительства указано, что из Курганской области на фронт ушли более 220 тысяч наших земляков. Каждый второй из них не вернулся. Ранее URA.RU писало, что 21 июня курганцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Возле мемориала с Вечным огнем силовики зажгли свечи. На набережной Тобола выложили из зажженных свечей фигуру танка Т-34.
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