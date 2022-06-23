Прокуратура требует закрыть пожароопасный отель в Пермском крае

В отеле не было никакой защиты от возможного пожара Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть пожароопасную гостиницу в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Чусовская городская прокуратура проверила обращение местного жителя о нарушении правил пожарной безопасности в здании гостиницы по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 27. В ходе проверки совместно с сотрудниками МЧС были установлены многочисленные нарушения», — сообщили в надзорном органе.

В отеле не установлена автоматическая пожарная сигнализация, нет огнетушителей. Пути эвакуации захламлены горючими предметами и материалами. Указатели, куда бежать во время пожара, так же отсутствуют. Учитывая, что гостиница работает круглосуточно, возникновение пожара может угрожать жизни и здоровью постояльцев.

Прокурор внес директору организации представление, однако тот требования проигнорировал. Поэтому прокурор направил иск в Чусовской городской суд о возложении на владельца гостиницы обязанности устранить все нарушения. А до тех пор прокурор требует немедленно запретить эксплуатацию отеля.

Ранее URA.RU сообщало о том, что хозяин пермского отеля, где погибли пять человек, вышел по УДО. Трагедия произошла из-за затопления помещения кипятком.