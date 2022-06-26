Чиновник оценил продукцию, изготовленную курганскими зеками

И.о. главы Кетовского района (Курганская область) Олег Язовских посетил ИК-6, где познакомился с возможностями центра трудовой адаптации осужденных. Информация об этом опубликована в СМИ.
«Олег Язовских осмотрел образцы выпускаемых изделий, которые могут быть использованы в рамках муниципального заказа. Его заинтересовали средства индивидуальной защиты и спецодежда, а также матрасы с синтетическим наполнителем, которые поставляются в учреждения социальной сферы», — написано на сайте «Zauralonline».
На сегодняшний день в исправительном учреждении работают швейный, дерево и металлообрабатывающие участки, линия по производству синтетического волокна. «Заключенные изготавливают стройматериалы, тару, металлоконструкции, мебель, мягкий инвентарь, элементы благоустройства городских территорий, отшивают спецодежду», — передает информационный портал.
По данным пресс-службы УФСИН России по Курганской области, развитие производственной деятельности и трудоустройство осужденных — это один из приоритетов деятельности колонии. Сейчас в ИК-6 работают 529 осужденных.
О том, что в ИК-7 Курганской области провели проверку условий содержания осужденных, URA.RU писало ранее. Женское исправительное учреждение в мае посетили заместитель прокурора Алексей Волков и уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин.
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И.о. главы Кетовского района (Курганская область) Олег Язовских посетил ИК-6, где познакомился с возможностями центра трудовой адаптации осужденных. Информация об этом опубликована в СМИ. «Олег Язовских осмотрел образцы выпускаемых изделий, которые могут быть использованы в рамках муниципального заказа. Его заинтересовали средства индивидуальной защиты и спецодежда, а также матрасы с синтетическим наполнителем, которые поставляются в учреждения социальной сферы», — написано на сайте «Zauralonline». На сегодняшний день в исправительном учреждении работают швейный, дерево и металлообрабатывающие участки, линия по производству синтетического волокна. «Заключенные изготавливают стройматериалы, тару, металлоконструкции, мебель, мягкий инвентарь, элементы благоустройства городских территорий, отшивают спецодежду», — передает информационный портал. По данным пресс-службы УФСИН России по Курганской области, развитие производственной деятельности и трудоустройство осужденных — это один из приоритетов деятельности колонии. Сейчас в ИК-6 работают 529 осужденных. О том, что в ИК-7 Курганской области провели проверку условий содержания осужденных, URA.RU писало ранее. Женское исправительное учреждение в мае посетили заместитель прокурора Алексей Волков и уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин.