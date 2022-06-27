На восемь улиц города рассчитана одна мусорная площадка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тугулыма (Свердловская область) жалуются на проблему с вывозом мусора в поселке. Мусор вывозят максимум два раза в месяц. По подсчетам жителей, один вывоз мусора стоит более десяти тысяч рублей. Об этом жители Тугулыма рассказали URA.RU.

«У нас настоящая мусорная катастрофа — один контейнер, 44 дома. Большая часть домов двухквартирные. Более двухсот человек, включая детей. Оплата взимается по количеству прописанных — около 120 рублей с человека. По наблюдениям жителей, контейнер вывозится максимум два раза в месяц. 200 умножить 120 равно 24 тысяч. То есть вывезти один контейнер населению стоит 12 тысяч рублей», — поделился житель Тугулыма.

Тугулымец отметил, что до баков мусор доносят не все жители поселка. «Мусор сжигают в печах. Договоров никаких не заключали, но счета приходят исправно. Долг растет. У меня лично уже приличная сумма накопилось. Как я могу быть кому-то должен, если услугой не пользуюсь и договор не заключал?» — задается вопросом житель поселка.

Он также отметил, что на весь микрорайон рассчитана одна мусорная площадка с пятью баками. «Большая часть жителей пенсионеры. Вынуждены выносить мусор за километр», — говорит тугулымец. Он уточнил, что в соседней деревне Луговая нет ни одного мусорного бака.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Тугулымского городского округа. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Первоуральска (Свердловская область) пожаловались на коммунальщиков, не вывозящих мусор. Также агентство рассказывало, что жителей Екатеринбурга напугал дым с горящей свалки. «В районе моего дома еще более-менее нормально, но стоит пройти пару домов и начинается мусорный ад. Даже у нас мусор могут вывозить раз в месяц, а в других дворах, такое ощущение, что раз в полгода вывозят», — рассказывал житель Первоуральска Алексей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам