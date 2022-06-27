Владелец отмечает, что в гостинице начата реконструкция (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Екатеринбурге продают гостиницу «Эрмитаж», расположенную на берегу озера Шарташ за 115 миллионов рублей. Объявление о продаже трехэтажного здания общей площадью 1671 квадратный метр разместили на сайте «Авито».

«Продается отдельностоящее трехэтажное здание — гостиница „Эрмитаж“. Стоимость — 115 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

Владелец отмечает, что в гостинице начата реконструкция: полностью закончен только цокольный этаж (в котором открыт Спа-Центр), на остальных площадях — осуществлен демонтаж внутренней отделки. Установлен лифт. В здании есть отопление — газовый котел, водоснабжение — артезианская скважина, канализация — автономный септик. Участок огорожен кованым забором. До берега озера Шарташ — 200 метров. На участке растут ели и сосны.