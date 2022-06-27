Суд вернул за решетку экс-руководителя челябинского МКУ

Суд изменил меру пресечения Сергею Любимову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд по представлению прокурора 28 июля отменил решение суда первой инстанции и отправил в СИЗО бывшего замдиректора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда» Челябинска, Сергея Любимова. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. Ранее Курчатовский районный суд вопреки ходатайству следователя избрал, после того как он провел 48 часов в ИВС, подозреваемому во взятки экс-чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Апелляционной коллегией по уголовным делам поддержано апелляционное представление прокурора. Постановление Курчатовского районного суда от 12 июня об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста отменено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июля 2022 года», — рассказала Наталья Мамаева.

Любимов и его бывший руководитель Александр Грезев были задержаны сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области 11 июня по подозрению в получении взяток на сумму более трех миллионов рублей и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Позже в отношении обоих возбудили еще одно уголовное дело — о получении 2,7 млн рублей от другого владельца нестационарных торговых объектов.

По версии следствия, за эти деньги они не принимали решение о сносе незаконных киосков. Оба были уволены после служебной проверки в мэрии в ноябре 2021 года. После возбуждения дела Грезева сразу заключили под стражу, а Любимов был отправлен под домашний арест.

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