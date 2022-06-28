Экс-пиарщик Шумкова высказался об отмене авиарейсов из Кургана

29 июня 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Александр Тетерин считает, что рейсы Курган-Москва будет выполнять либо Nordwind, либо другой перевозчик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В заявлении авиакомпании Nordwind об отмене авиарейсов из Кургана в Москву нет причин для волнения, рейсы никуда не денутся. Об этом заявил бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин в своем telegram-канале «Тетерин». «По поводу заявления авиакомпании Nordwind о прекращении с 17 июля рейсов из Кургана в Москву и обратно. Пока не вижу причин для особых волнений. Во-первых, до 17 июля еще почти 3 недели, в течение которых самолеты летают, как и летали. А во-вторых, предполагаю, что и после этой даты рейсы из Кургана в Москву никуда не денутся (ну или денутся, но на короткий период). Какое-то решение найти должны: либо с этим перевозчиком договорятся, либо другой зайдет», — писал Тетерин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что рейсы Москва-Курган отменили из-за проблем с топливом. Авиакомпания «Икар», осуществляющая перелеты совместно с Nordwind Airlines, заявила о прекращении полетов по маршруту Москва-Курган с 17 июля. В качестве причины в компании указали «отказ со стороны аэропорта Курган в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина на линии Москва — Курган» и возросшие расходы авиакомпании. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В заявлении авиакомпании Nordwind об отмене авиарейсов из Кургана в Москву нет причин для волнения, рейсы никуда не денутся. Об этом заявил бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин в своем telegram-канале «Тетерин». «По поводу заявления авиакомпании Nordwind о прекращении с 17 июля рейсов из Кургана в Москву и обратно. Пока не вижу причин для особых волнений. Во-первых, до 17 июля еще почти 3 недели, в течение которых самолеты летают, как и летали. А во-вторых, предполагаю, что и после этой даты рейсы из Кургана в Москву никуда не денутся (ну или денутся, но на короткий период). Какое-то решение найти должны: либо с этим перевозчиком договорятся, либо другой зайдет», — писал Тетерин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что рейсы Москва-Курган отменили из-за проблем с топливом. Авиакомпания «Икар», осуществляющая перелеты совместно с Nordwind Airlines, заявила о прекращении полетов по маршруту Москва-Курган с 17 июля. В качестве причины в компании указали «отказ со стороны аэропорта Курган в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина на линии Москва — Курган» и возросшие расходы авиакомпании.