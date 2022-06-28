28 июня 2022

Экс-пиарщик Шумкова высказался об отмене авиарейсов из Кургана

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Заседание ЕР. Курган , тетерин александр
Александр Тетерин считает, что рейсы Курган-Москва будет выполнять либо Nordwind, либо другой перевозчик Фото:

В заявлении авиакомпании Nordwind об отмене авиарейсов из Кургана в Москву нет причин для волнения, рейсы никуда не денутся. Об этом заявил бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин в своем telegram-канале «Тетерин».

«По поводу заявления авиакомпании Nordwind о прекращении с 17 июля рейсов из Кургана в Москву и обратно. Пока не вижу причин для особых волнений. Во-первых, до 17 июля еще почти 3 недели, в течение которых самолеты летают, как и летали. А во-вторых, предполагаю, что и после этой даты рейсы из Кургана в Москву никуда не денутся (ну или денутся, но на короткий период). Какое-то решение найти должны: либо с этим перевозчиком договорятся, либо другой зайдет», — писал Тетерин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что рейсы Москва-Курган отменили из-за проблем с топливом. Авиакомпания «Икар», осуществляющая перелеты совместно с Nordwind Airlines, заявила о прекращении полетов по маршруту Москва-Курган с 17 июля. В качестве причины в компании указали «отказ со стороны аэропорта Курган в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина на линии Москва — Курган» и возросшие расходы авиакомпании.

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В заявлении авиакомпании Nordwind об отмене авиарейсов из Кургана в Москву нет причин для волнения, рейсы никуда не денутся. Об этом заявил бывший пресс-секретарь губернатора Курганской области Александр Тетерин в своем telegram-канале «Тетерин». «По поводу заявления авиакомпании Nordwind о прекращении с 17 июля рейсов из Кургана в Москву и обратно. Пока не вижу причин для особых волнений. Во-первых, до 17 июля еще почти 3 недели, в течение которых самолеты летают, как и летали. А во-вторых, предполагаю, что и после этой даты рейсы из Кургана в Москву никуда не денутся (ну или денутся, но на короткий период). Какое-то решение найти должны: либо с этим перевозчиком договорятся, либо другой зайдет», — писал Тетерин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что рейсы Москва-Курган отменили из-за проблем с топливом. Авиакомпания «Икар», осуществляющая перелеты совместно с Nordwind Airlines, заявила о прекращении полетов по маршруту Москва-Курган с 17 июля. В качестве причины в компании указали «отказ со стороны аэропорта Курган в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина на линии Москва — Курган» и возросшие расходы авиакомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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