На челябинском заводе рабочего убило упавшей балкой

В причинах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти 34-летнего рабочего одного из промышленных предприятий Копейска (Челябинская область). На него упал тяжелый металлический предмет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Несчастный случай произошел на заводе на улице Кемеровской. С подъемного крана упала металлическая балка, которая ударила стропальщика, занимавшегося своей работой. Мужчина скончался от полученных травм на месте», — рассказал источник.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В пресс-службе следственного управления СКР области информацию прокомментируют позднее.