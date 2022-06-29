29 июня 2022

На челябинском заводе рабочего убило упавшей балкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
В причинах разбирается Следственный комитет Фото:

Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти 34-летнего рабочего одного из промышленных предприятий Копейска (Челябинская область). На него упал тяжелый металлический предмет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Несчастный случай произошел на заводе на улице Кемеровской. С подъемного крана упала металлическая балка, которая ударила стропальщика, занимавшегося своей работой. Мужчина скончался от полученных травм на месте», — рассказал источник.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В пресс-службе следственного управления СКР области информацию прокомментируют позднее.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти 34-летнего рабочего одного из промышленных предприятий Копейска (Челябинская область). На него упал тяжелый металлический предмет, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Несчастный случай произошел на заводе на улице Кемеровской. С подъемного крана упала металлическая балка, которая ударила стропальщика, занимавшегося своей работой. Мужчина скончался от полученных травм на месте», — рассказал источник. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В пресс-службе следственного управления СКР области информацию прокомментируют позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...