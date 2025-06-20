20 июня 2025

После публикации URA.RU прокуратура убрала с линий аварийные челябинские автобусы

Прокуратура наказала владельцев аварийных челябинских автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель выводил на рейсы неисправные автобусы
Предприниматель выводил на рейсы неисправные автобусы Фото:

В Челябинске наказали предпринимателя, который выводил на линию неисправные автобусы. Проверку организовала прокуратура после публикации URA.RU. Об этом рассказал telegram-канал ведомства.

«Прокуратура Ленинского района г. Челябинска провела проверку по публикации сайта URA.RU „Пьяного водителя рейсового автобуса задержали под Челябинском“. Прокуратурой с привлечением сотрудников ГАИ проведен осмотр трех транспортных средств, которые эксплуатирует индивидуальный предприниматель для организации перевозок. Осмотр показал, что автобусы ПАЗ имеют технические неисправности, при которых эксплуатация невозможна», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

У автомобилей выявлены неисправности в системе рулевого управления, поврежден рассеиватель задней фары, а также зафиксированы значительные изменения в конструкции транспортных средств. Один из автобусов направили а штрафстоянку, второй отстранили от управления. На владельца ПАЗов наложили штраф.

Ранее в Челябинске уже возбуждались уголовные дела по фактам коррупции в сфере пассажирских перевозок. В декабре 2024 года сотрудников МУП «Служба организации движения» подозревали в получении взятки от водителя автобуса за непривлечение к служебным проверкам после ДТП. Кроме того, бывший главный инженер этого предприятия был осужден за мошенничество и коррупцию при закупках автозапчастей.

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В Челябинске наказали предпринимателя, который выводил на линию неисправные автобусы. Проверку организовала прокуратура после публикации URA.RU. Об этом рассказал telegram-канал ведомства. «Прокуратура Ленинского района г. Челябинска провела проверку по публикации сайта URA.RU „Пьяного водителя рейсового автобуса задержали под Челябинском“. Прокуратурой с привлечением сотрудников ГАИ проведен осмотр трех транспортных средств, которые эксплуатирует индивидуальный предприниматель для организации перевозок. Осмотр показал, что автобусы ПАЗ имеют технические неисправности, при которых эксплуатация невозможна», — говорится в сообщении прокуратуры региона. У автомобилей выявлены неисправности в системе рулевого управления, поврежден рассеиватель задней фары, а также зафиксированы значительные изменения в конструкции транспортных средств. Один из автобусов направили а штрафстоянку, второй отстранили от управления. На владельца ПАЗов наложили штраф. Ранее в Челябинске уже возбуждались уголовные дела по фактам коррупции в сфере пассажирских перевозок. В декабре 2024 года сотрудников МУП «Служба организации движения» подозревали в получении взятки от водителя автобуса за непривлечение к служебным проверкам после ДТП. Кроме того, бывший главный инженер этого предприятия был осужден за мошенничество и коррупцию при закупках автозапчастей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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