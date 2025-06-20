20 июня 2025

Против устроившего смертельное ДТП под Миассом водителя завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на трассе М-5 под Миассом
Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на трассе М-5 под Миассом Фото:

В отношении водителя «Мицубиси Аутлендер», который предположительно стал виновником смертельной аварии под Миассом в Челябинской области, возбудили уголовное дело. Решается вопрос о взятии его под стражу, рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Следствием ОМВД России по городу Миассу в отношении водителя, 1975 года рождения, возбуждено уголовное дело. Мера пресечения избирается», — уточнили в областном главке МВД.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. 

Как URA.RU писало ранее, в ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись «Мицубиси Аутлендер» и «семерка». В результате погибли двое из отечественной легковушки: водитель и пассажир. В Госавтоинспекции уточнили, что столкновение предположительно произошло в момент, когда иномарка вышла на обгон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении водителя «Мицубиси Аутлендер», который предположительно стал виновником смертельной аварии под Миассом в Челябинской области, возбудили уголовное дело. Решается вопрос о взятии его под стражу, рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Следствием ОМВД России по городу Миассу в отношении водителя, 1975 года рождения, возбуждено уголовное дело. Мера пресечения избирается», — уточнили в областном главке МВД. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.  Как URA.RU писало ранее, в ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись «Мицубиси Аутлендер» и «семерка». В результате погибли двое из отечественной легковушки: водитель и пассажир. В Госавтоинспекции уточнили, что столкновение предположительно произошло в момент, когда иномарка вышла на обгон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...