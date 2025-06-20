Против устроившего смертельное ДТП под Миассом водителя завели уголовное дело

В отношении водителя «Мицубиси Аутлендер», который предположительно стал виновником смертельной аварии под Миассом в Челябинской области, возбудили уголовное дело. Решается вопрос о взятии его под стражу, рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Следствием ОМВД России по городу Миассу в отношении водителя, 1975 года рождения, возбуждено уголовное дело. Мера пресечения избирается», — уточнили в областном главке МВД.
Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Как URA.RU писало ранее, в ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись «Мицубиси Аутлендер» и «семерка». В результате погибли двое из отечественной легковушки: водитель и пассажир. В Госавтоинспекции уточнили, что столкновение предположительно произошло в момент, когда иномарка вышла на обгон.
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